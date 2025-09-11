SINJUR busca ampliação de benefícios para usuários da Unimed

Publicada em 11/09/2025 às 08h35
O Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário do Estado de Rondônia (Sinjur) se reuniu na tarde desta quarta-feira (10) com representantes da operadora Unimed, com o objetivo de buscar alternativas e soluções que ampliem os benefícios oferecidos aos servidores usuários do plano de saúde.
Durante o encontro, diversos temas de interesse direto da categoria foram debatidos, como a qualificação e ampliação da rede credenciada, os valores das mensalidades, cobertura para Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neonatal e pediátrica, além de propostas para reduzir os índices de sinistralidade — fator que influencia diretamente nos reajustes anuais dos planos.
A diretoria do Sinjur destacou a importância de manter o diálogo aberto a Unimed, sempre com o compromisso de garantir um atendimento de qualidade e financeiramente acessível aos servidores e seus dependentes. A busca por alternativas que tornem o plano mais equilibrado para ambas as partes é uma pauta constante da entidade sindical.
Além das questões estruturais e financeiras, a reunião também serviu para alinhar futuros projetos de educação em saúde e de promoção de bem-estar entre os usuários, como forma de prevenção e cuidado — o que pode refletir na redução da sinistralidade e melhoria geral do serviço prestado.
O Sinjur reafirma seu compromisso com os filiados e continuará acompanhando de perto todas as tratativas, cobrando melhorias e transparência no atendimento à categor
