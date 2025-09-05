Sine Municipal de Porto Velho abre novas oportunidades de emprego

Publicada em 05/09/2025 às 11h29
Encontrar um emprego é muito mais do que ocupar uma vaga. Para muitas famílias, significa a chance de recomeçar, conquistar dignidade e transformar a própria história. É com esse olhar humanizado que o Sine Municipal de Porto Velho anuncia novas oportunidades para quem busca colocação no mercado de trabalho.
Além da intermediação de vagas, o Sine oferece um atendimento completo para facilitar a vida dos candidatos: orientação profissional, apoio na confecção de currículos, entrada no seguro-desemprego, auxílio na conta Gov.br e suporte na Carteira de Trabalho Digital. O objetivo é que cada pessoa tenha não apenas acesso às vagas, mas também ao suporte necessário para se preparar para as entrevistas e processos seletivos.
Para concorrer às vagas, é fundamental que o munícipe vá pessoalmente cadastrar o seu currículo no banco de dados do Sine.
Vagas disponíveis
Interessado deve ir pessoalmente cadastrar o seu currículo no banco de dados do Sine
Nível Superior (01 vaga)
Assistente de RH
Ensino Médio (129 vagas)
• 100 Consultores de Vendas / PJ
• 12 Auxiliares de Serviços Gerais
• 05 Auxiliares de Limpeza
• 02 Operadoras de Caixa
• 01 Gerente de Eventos
• 01 Auxiliar de Cozinha
• 01 Gerente Operacional
• 01 Repositor de Frios
• 01 Auxiliar Administrativo
• 01 Atendente Comercial
• 01 Recepcionista
• 01 Atendente / Lanchonete
• 01 Confeiteiro
• 01 Serralheiro
Ensino Fundamental (01 vaga)
• Assistente de Panificação
Curso Técnico ou Profissionalizante (01 vaga)
• Técnico em Segurança do Trabalho
Sem exigência de escolaridade (01 vaga)
• Empregada Doméstica
Total de vagas: 133
ENDEREÇOS
O atendimento é realizado em dois pontos da cidade:
• Sede Centro: rua General Osório, 81, Centro
• Unidade Praça CEU: Antônio Fraga Moreira, 1706, bairro Juscelino Kubitschek
Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30.
CONTATOS
Para mais informações, os candidatos podem entrar em contato pelos telefones: (69) 3901-6414, (69) 3901-6415, (69) 9 8473-8546 e (69) 9 8473-341.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!