SINDSEF-RO realiza assembleia geral e define encaminhamentos para processo eleitoral

Publicada em 01/09/2025 às 08h21
O Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia (Sindsef/RO) realizou, nesta sexta-feira, 29 de agosto, Assembleia Geral Extraordinária para debater e aprovar os encaminhamentos relacionados ao processo eleitoral da entidade, que irá escolher a nova Diretoria Executiva, Coordenações Regionais e Conselho Fiscal para o triênio 2026-2028.
Durante a assembleia, os servidores deliberaram e aprovaram a data de 15 de outubro para a realização das eleições. Também foram definidos os membros que irão compor a Comissão Eleitoral e aprovado o Regimento Eleitoral apresentado para apreciação dos participantes.
Após a instalação da Comissão Eleitoral, será publicado edital contendo todos os detalhes sobre prazos e critérios para inscrição e aprovação de chapas no processo eleitoral.
O encontro ocorreu no auditório da Sede Administrativa do Sindsef, em Porto Velho, e contou com a participação de filiados e lideranças sindicais que reforçaram a importância do processo democrático e da unidade da categoria na construção dos próximos passos da entidade.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!