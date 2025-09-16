Publicada em 16/09/2025 às 16h01
O Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia (Sindsef-RO) realizará, nesta quarta-feira (17/09), às 9 horas. reunião especial voltada aos servidores da transposição que têm interesse na revisão do Nível Auxiliar para Nível Intermediário (NA–NI).
O encontro será realizado de forma presencial na Sede Administrativa do Sindsef em Porto Velho e contará com transmissão ao vivo pelo canal do Sindsef Rondônia no YouTube, visando garantir a participação dos servidores de todas as localidades.
A pauta da reunião inclui atualizações detalhadas sobre o andamento dos processos jurídicos relacionados à revisão do enquadramento funcional, além das tratativas em curso em Brasília junto ao Ministério de Gestão e Inovação (MGI).
De acordo o presidente do Sindsef/RO, AlmiR José Silva, a reunião representa um momento importante para alinhar informações, esclarecer dúvidas e fortalecer a mobilização da categoria em torno dessa reivindicação de revisão do NA para NI.
“Estamos em um momento decisivo. A participação dos servidores é essencial para demonstrar a união da categoria e reforçar a legitimidade da nossa pauta junto aos órgãos responsáveis”, destacou Almir José.
O Sindsef reforça o convite para que todos os servidores enquadrados no nível auxiliar e que aguardam a revisão para o nível intermediário participem da reunião e acompanhem de perto os próximos passos dessa luta.
Serviço:
Data: 17 de setembro
Local: Sede Administrativa do Sindsef-RO
Transmissão: Canal oficial do Sindsef no YouTube
Comentários
Seja o primeiro a comentar!