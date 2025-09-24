SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL

SINDSEF protesta contra demora no Congresso: “Pautas dos servidores seguem ignoradas há anos”

Sindicato denuncia que enquanto a PEC da Blindagem foi aprovada em dois dias, propostas como a PEC 101, direitos dos sucanzeiros, NA-NI e dedicação exclusiva dos professores seguem paradas há anos no Congresso Nacional