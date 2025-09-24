SINDSEF protesta contra demora no Congresso: “Pautas dos servidores seguem ignoradas há anos”

Publicada em 24/09/2025 às 15h37
PORTO VELHO (RO) - O presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Federais em Rondônia (Sindsef/RO) fez duras críticas ao Congresso Nacional pela falta de prioridade às demandas históricas do funcionalismo. Em vídeo publicado nas redes sociais, ele comparou a rapidez com que a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Blindagem foi aprovada com a lentidão em pautar reivindicações dos servidores.
“Enquanto as pautas dos servidores públicos seguem ignoradas há anos, a PEC da Blindagem foi colocada em regime de urgência, votada e aprovada em dois turnos em apenas dois dias. Isso escancara uma verdade: quando há interesse político, a pauta anda. E anda muito rápido”, afirmou.
Entre os projetos paralisados, o sindicalista destacou a PEC 101, que trata da situação dos sucanzeiros contaminados pelo DDT e que está parada no Congresso há mais de sete anos. Ele também lembrou de outras pautas como a dedicação exclusiva dos professores, o NA-NI, o reposicionamento de carreiras e diversas demandas que seguem ignoradas pelo Legislativo.
Em tom de desabafo, reforçou que não se trata de disputa partidária, mas de compromisso com a categoria:
“Nossas pautas não andam por quê? Não têm o mesmo peso político ou não são de interesse dos deputados? Uma coisa é certa: quando o Congresso quer, a pauta anda. Independente de partido ou ideologia, é hora de cobrar dos deputados e senadores a mesma urgência para as nossas pautas. A bandeira do Sindsef é defender o servidor público.”
O Sindsef Rondônia conclama os trabalhadores a ampliarem a mobilização, cobrando dos parlamentares a mesma pressa dedicada a outras matérias. Para o sindicato, não há justificativa para que pautas que afetam diretamente a vida dos servidores continuem relegadas ao esquecimento no Congresso Nacional.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!