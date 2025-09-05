Sindsef convoca professores transpostos que não recebem RT para procurarem as Coordenações Regionais

Publicada em 05/09/2025 às 08h12
O Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia – Sindsef/RO convoca os professores transpostos que não estão recebendo a Retribuição por Titulação (RT) a procurarem as Coordenações Regionais ou a Sede Administrativa do sindicato, para conhecimento de medida jurídica que busca garantir esse direito a todos os docentes que se enquadram na situação.
O que é RT?
A RT é um direito que compõe a remuneração dos professores federais, somando-se ao vencimento básico. No entanto, tem sido negado, especialmente, aos professores aposentados transpostos que já recebiam a RT anteriormente quando pertenciam ao quadro do Estado.
Quais medidas adotadas pelo Sindsef?
De acordo com o presidente do Sindsef, Almir José Silva, quando obteve conhecimento dos primeiros indeferimentos em 2023, o Sindsef/RO tem atuado em tratativas administrativas junto a Decipex, a Ceext e Digep/RO para reverter a situação.
Também foram adotadas medidas no âmbito jurídico com uma ação judicial coletiva, com o objetivo de suspender a prescrição dos direitos relacionados à RT e para salvaguardar o direito de todos os professores nessa condição.
NOVIDADE – Ações individuais
Nesse momento, o Sindsef/RO está chamando os professores para apresentar seus documentos de forma individual.
Em entrevista à Rádio Web Sindsef, o advogado Denyvaldo Júnior explicou que a nova medida é com base em precedentes positivos.
A entrevista com a participação do advogado, do presidente Almir José, diretor Jurídico, Francisco Torres (Pimpolho) e da diretora de Assuntos Administrativos, Flávia Hiromi Takahashi está disponível no link a baixo:
Quem tem direito à RT?
Professores que recebiam RT no Estado de Rondônia e foram transpostos;
Professores com Graduação, Especialização, Mestrado ou Doutorado;
A titulação (graduação) deve ter sido obtida enquanto estavam em atividade, antes da aposentadoria;
Professores independente do plano de carreira (EBTT ou EBF), podem requerer a RT.
Orientação
Todos os professores nessa situação devem realizar um requerimento administrativo solicitando a implantação da RT.
O SINDSEF orienta que todos os que se enquadram nessa condição procurem imediatamente suas Coordenações Regionais para mais orientações e apoio jurídico.
