Servidores que residem nos Distritos podem utilizar ferramenta on-line para homologação de atestados médicos

Publicada em 25/09/2025 às 16h37
Servidores municipais que residem nos distritos de Porto Velho têm mais praticidade para homologar atestados médicos de até 15 dias. Além disso, o sistema permite a realização da perícia médica por teleatendimento, sem a necessidade de deslocamento até a capital.
A Prefeitura de Porto Velho orienta que o atendimento deve ser agendado de forma simples pelo aplicativo Mihmo, disponível para Android e iOS, garantindo comodidade, economia de tempo e redução de gastos com transporte.
Antes da mudança, muitos servidores precisavam percorrer longas distâncias para chegar ao município-sede e homologar o documento, o que demandava tempo e custos extras. Com a nova medida, esse processo pode ser feito de forma totalmente on-line, preservando o direito do servidor e agilizando o trâmite administrativo.
A iniciativa reforça o compromisso da administração municipal em valorizar o servidor público, considerado peça fundamental para o funcionamento da máquina pública. Segundo a Prefeitura, a proposta busca não apenas otimizar processos, mas também oferecer mais respeito, praticidade e humanização no atendimento.
ECONOMIA DE TEMPO E RECURSOS
Com o atendimento médico on-line, os servidores ganham agilidade para resolver a homologação, sem abrir mão da qualidade do atendimento. Além disso, a medida representa uma economia significativa, já que elimina a necessidade de arcar com custos de transporte até Porto Velho.
A Prefeitura destaca que este é mais um passo para tornar a gestão mais eficiente e próxima da realidade dos servidores, sobretudo aqueles que vivem nos distritos. Ao apostar na tecnologia, o município busca facilitar o dia a dia do funcionalismo público e demonstrar que a administração está atenta às necessidades de quem atua diretamente em prol da população.
COMO FUNCIONA
O procedimento é simples e feito pelo aplicativo Mihmo. Veja o passo a passo:
• No menu principal do app, acesse "Atestados e Perícias";
• Anexe o arquivo com atestado médico, o laudo e, se necessário, outros documentos relevantes;
• Após o envio, a solicitação é automaticamente encaminhada para a perícia médica por teleatendimento.
O servidor não precisa apresentar nenhum documento extra, além do atestado médico, salvo se o perito julgar necessário. O envio e a validação dos documentos são feitos digitalmente, garantindo a integridade dos arquivos originais.
DÚVIDAS FREQUENTES
Quem tem direito?
Todos os servidores municipais que residem em distritos de Porto Velho, sem limite de distância ou localidade.
Vale para todos os atestados?
Sim, desde que sejam atestados de até 15 dias.
Prazo médio para a perícia?
O agendamento e a realização acontecem em até 7 dias após a solicitação.
E se o servidor não tiver internet ou acesso ao app?
Nesse caso, ele pode abrir processo administrativo na sua unidade de lotação e encaminhar o requerimento de homologação com o atestado à Semad, que fará o agendamento e definirá o meio adequado.
Segurança dos dados
A empresa responsável pelo Mihmo deve cumprir a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), sob pena de sanções legais.
Validade legal
O laudo emitido por teleatendimento tem a mesma validade do presencial, conforme prevê o Decreto nº 20.662/2024.
Canais de apoio
Chat no próprio aplicativo Mihmo.
Recepção Total Life: (69) 99266-8554.
RH das unidades de lotação.
Departamento de Saúde Ocupacional (DSO): WhatsApp (69) 3901-6648 ou e-mail [email protected].
