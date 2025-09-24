Serviço Secreto dos EUA investigará por que escada rolante da ONU travou com Trump, diz Casa Branca

Publicada em 24/09/2025 às 10h11
A Casa Branca afirmou que o Serviço Secreto dos Estados Unidos vai investigar por que a escada rolante da sede da Organização das Nações Unidas (ONU) travou no momento em que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, iria utilizar o equipamento.
O episódio ocorreu na terça-feira (23), quando Trump e a primeira-dama dos EUA, Melania Trump, chegavam para a abertura da Assembleia Geral da ONU, em que o presidente norte-americano discursou.
Jornalistas que estavam no local registraram o momento da falha. A primeira-dama chegou a se apoiar com as duas mãos nos corrimãos para evitar uma queda. Depois disso, ela e Trump seguiram subindo pelos degraus normalmente.
Na noite de terça, a ONU afirmou que a falha provavelmente aconteceu porque o cinegrafista da Casa Branca que registrava a chegada de Trump acionou acidentalmente um botão que faz a escada parar (leia mais abaixo).
Mesmo assim, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse em entrevista à Fox News suspeitar de uma sabotagem por parte de membros da ONU.
Ela usou como argumento uma reportagem do tabloide britânico "The Times" publicada no fim de semana relatando uma suposta conversa de funcionários da ONU brincando que desligariam as escadas rolantes quando Trump chegasse ao local. E afirmou que, por isso, agentes do Serviço Secreto começaram a investigar o caso.
Uma investigação aberta pela própria ONU apontou que a escada travou após o acionamento de um mecanismo de segurança que fica no topo do equipamento.
A entidade afirmou que Trump e Melania entraram na sede em Nova York pela entrada de delegados e se dirigiram à escada rolante após passar pelos controles de segurança.
Segundo a nota, um profissional da Casa Branca responsável por registrar imagens subiu os degraus de costas para filmar a chegada do presidente e da primeira-dama. A ONU informou que a escada rolante parou assim que ele alcançou o topo.
"O mecanismo de segurança é projetado para impedir que pessoas ou objetos sejam acidentalmente presos ou puxados para a engrenagem. O videógrafo pode ter acionado inadvertidamente a função de segurança", diz o comunicado.
Caso citado em discurso
Em seu discurso na Assembleia Geral, Trump comentou o episódio da escada rolante enquanto criticava as Nações Unidas.
"Acabei com sete guerras, negociei com os líderes desses países e nunca recebi um telefonema das Nações Unidas oferecendo ajuda para finalizar o acordo", afirmou. "Tudo o que recebi das Nações Unidas foi uma escada rolante que, na subida, parou bem no meio."
O presidente dos EUA também afirmou que o teleprompter da ONU — ferramenta usada para que os chefes de Estado leiam seus discursos — estava com problema. Mais tarde, a organização esclareceu que a Casa Branca estava operando o equipamento.
