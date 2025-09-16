Semosp conclui tapa-buraco em várias ruas de Ji-Paraná

Publicada em 16/09/2025 às 08h25
Nesta segunda-feira (15), a Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), concluiu mais uma etapa da operação tapa-buracos em diferentes ruas do município. A ação atende à determinação do prefeito Affonso Cândido (PL) e segue um cronograma definido de acordo com as demandas que chegam diariamente, aproveitando o período de estiagem para intensificar os serviços.
O trabalho de recuperação das ruas consiste na limpeza e retirada de detritos do buraco, aplicação de material asfáltico e compactação, garantindo maior durabilidade ao reparo. Após o acabamento, a rua é liberada para o tráfego, restabelecendo as condições de segurança e mobilidade para os motoristas e pedestres.
Nesta semana, os serviços foram finalizados na Rua das Flores (entre a Rua João dos Santos Filho e a Rua Menezes Filho, Bairro 2 de Abril), na Rua Oscarina Marques (entre a Rua 2 de Abril e a Avenida Ji-Paraná, Bairro Jardim dos Migrantes) e na Rua dos Suruís (entre a Rua 6 de Maio e a Rua Mato Grosso, Bairro Urupá).
Além do cronograma já estabelecido, a Semosp também atende novas solicitações encaminhadas pela população, ampliando o alcance da operação e agilizando os reparos.
A Secretaria reforça que a participação dos moradores é fundamental para o sucesso do trabalho. Os pedidos podem ser feitos pelo telefone/WhatsApp (69) 3416-4161 ou diretamente na sede da Semosp, localizada na Avenida Dois de Abril, nº 2221, Bairro Jardim dos Migrante
Comentários
Seja o primeiro a comentar!