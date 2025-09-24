Semagric leva agroindústrias de Porto Velho para a 10ª Semana Tecnológica de Mirante da Serra

Publicada em 24/09/2025 às 16h14
A Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric) está participando da 10ª edição da Semana Tecnológica de Mirante da Serra, que iniciará às 19h desta quarta-feira (24) e segue até sábado (27). O evento, que reúne mais de 90 expositores, tem como foco a valorização da agricultura familiar e a promoção de negócios no setor agropecuário.
Representando a capital, quatro agroindústrias marcam presença no Pavilhão da Agricultura Familiar: Charcutaria de Defumarte, Bolachas Nordestinas, Sabores da Floresta e Progresso Pescado.
Segundo o gerente de Implantação de Agroindústria da Semagric, Manoel Izídio, a participação de Porto Velho reforça o compromisso da secretaria em apoiar e incentivar os pequenos produtores. “Estamos trazendo a experiência da capital para compartilhar com outras regiões e, ao mesmo tempo, abrir novos mercados para nossas agroindústrias. Esse intercâmbio é fundamental para fortalecer o setor e ampliar as oportunidades de negócios”, destacou.
Abertura oficial acontece na noite desta quarta-feira (24), e segue até sábado (27)
O secretário adjunto da Semagric, Alexandre Silva, ressaltou que a presença de Porto Velho no evento amplia a visibilidade das agroindústrias locais. “A Semana Tecnológica é uma vitrine importante. Aqui, nossos produtores têm contato direto com compradores, parceiros e investidores. Acreditamos que esse ambiente é ideal para transformar conhecimento em resultados práticos e novas parcerias comerciais”, afirmou.
A coordenadora e gerente do escritório local da Emater em Mirante da Serra, Ana Rocha, destacou a importância da feira para os municípios do entorno. “Este evento é referência regional. Recebemos visitantes de Nova União, Alvorada, Urupá, Tarilândia e outras cidades próximas. Além disso, a programação contempla oficinas, palestras, rodadas de negócios e o novo pavilhão de alimentos, que vem para fortalecer ainda mais a cadeia produtiva”, explicou.
PROGRAMAÇÃO DIVERSIFICADA
A abertura oficial acontece na noite desta quarta-feira (24), e segue até sábado (27). Confira a programação.
10ª Semana Tecnológica de Mirante da Serra conta ainda com caravanas de agricultores de diversos municípios
•Quinta-feira (25): encontro de mulheres rurais com seis palestrantes, incluindo acadêmicas, extensionistas, empresárias e profissionais do setor agropecuário, abordando desde a produção até a sucessão familiar.
•Sexta-feira (26): ciclo de palestras voltado às empresas de nutrição animal.
•Sábado (27): encerramento às 13h, com expectativa de grande público.
Além do pavilhão da agricultura familiar, a feira reúne mais 49 expositores do comércio agropecuário, exposição de maquinários e implementos agrícolas. Em 2024, o evento movimentou mais de R$ 2 milhões em negócios, e a expectativa para este ano é superar essa marca.
A feira segue até as 22h (de quarta a sexta-feira), atendendo ao pedido dos expositores para garantir a participação do público que chega após o horário comercial.
A 10ª Semana Tecnológica de Mirante da Serra conta ainda com caravanas de agricultores de diversos municípios, reforçando sua importância como polo de integração, aprendizado e oportunidades para o agro de Rondônia.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!