Sema recebe 5 mil mudas para fortalecimento de projetos de reflorestamento em Guajará-Mirim

Publicada em 11/09/2025 às 09h33
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) de Guajará-Mirim recebeu recentemente a doação de 5 mil mudas, das quais 3.500 já foram entregues e a segunda remessa chegará em breve.
As mudas foram gentilmente disponibilizadas pelo viveiro do Município de Porto Velho e chegam em momento estratégico, com o projeto de construção do viveiro municipal em andamento.
Enquanto o viveiro definitivo não é finalizado, as mudas serão inicialmente manejadas no viveiro provisório da SEMMA, atendendo à demanda da secretaria e fortalecendo ações de reflorestamento e preservação ambiental no município.
O secretário municipal de Meio Ambiente, Eduardo Paes, destaca que a iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura de Guajará-Mirim com o meio ambiente, promovendo sustentabilidade, recuperação de áreas degradadas e educação ambiental junto à comunidade.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!