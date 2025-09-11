Secretaria Municipal de Saúde dá início às ações do Setembro Amarelo em Vilhena

Publicada em 11/09/2025 às 09h19
A Secretaria Municipal de Saúde (Semus), através da Atenção Primária à Saúde (APS) deu início às atividades do Setembro Amarelo, campanha nacional voltada à prevenção do suicídio e à promoção da saúde mental. A iniciativa tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância de falar sobre o tema, ouvir quem precisa e busca ajuda, reforçando que cuidar da mente é cuidar da vida..
A abertura da campanha ocorreu nesta terça-feira, 9, no Campo Verdão, com um aulão de zumba em parceria com a Associação Corpo em Movimento. Cerca de 70 mulheres participaram das atividades de psicoeducação e puderam contar com plantão psicológico, aferição de pressão, teste de glicemia e vacinação.
“A abertura do Setembro Amarelo neste ano foi pensada de uma forma diferente. Ao promovermos atividades físicas em parceria com a Associação Corpo em Movimento, buscamos mostrar que o exercício é um importante aliado para o equilíbrio da mente, a redução da ansiedade e o fortalecimento da saúde mental da nossa população”, afirmou Patrícia Gomes, coordenadora da APS.
Ao longo do mês, a campanha em Vilhena contará com diversas ações, que incluem palestras educativas para grupos do Bolsa Família, do Programa Saúde na Escola e nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs). No dia 14, será realizada uma atividade especial de psicoeducação em parceria com o Corre Vilhena, às 6h.
O encerramento acontecerá em 30 de setembro, com o “Dia D” do Setembro Amarelo, quando todas as unidades básicas de saúde do município oferecerão acolhimento, palestras e rodas de conversa durante o período integral.
A Semus reforça que falar sobre sentimentos, escutar e acolher são atitudes fundamentais. Para isso, recomenda o uso do método ROC, que consiste em Reparar os sinais, Ouvir com atenção e sem julgamentos e Conduzir a pessoa a um serviço médico ou de apoio. Quem precisar de ajuda pode entrar em contato com o Centro de Valorização da Vida (CVV), disponível 24 horas pelo telefone 188, que oferece acolhimento emocional gratuito e sigiloso.
