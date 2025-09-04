Encontro

Sebrae Pelo Brasil em Rondônia: Projeto Pró-Catadores é destaque

Agenda incluiu visita a Cooperativa Catanorte e contou com a presença do presidente do Sebrae Nacional, Décio Lima, da secretária de Estado da SEAS e primeira-dama de Rondônia, Luana Rocha, além dos dirigentes do Sebrae em Rondônia Darci Cerutti, Presidente do Sebrae em Rondônia, José Alberto Anísio, superintendente do Sebrae em Rondônia, Diretor técnico Carlos Eduardo Sakagami e o representante da cooperativa Toni dos Santos (Catanorte).