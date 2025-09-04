Sebrae Pelo Brasil em Rondônia: Projeto Pró-Catadores é destaque
Por Fernanda Nabôa
Publicada em 04/09/2025 às 16h23
Nos acompanhe pelo Google News

 Encontro reúne Presidente do Sebrae Nacional, Primeira-dama e dirigentes do Sebrae em Rondônia

O presidente do Sebrae Nacional, Décio Lima, cumpriu agenda em Porto Velho nesta quinta-feira (04), dentro da programação do Sebrae Pelo Brasil. A visita incluiu passagem pela Cooperativa Catanorte, localizada na Vila Princesa (BR-364, Km 11), que atua diretamente com catadores de materiais recicláveis.

Acompanhado pela Primeira-dama e Secretária da SEAS-RO Luana Rocha e por dirigentes do Sebrae em Rondônia, Décio Lima ressaltou a importância do trabalho realizado: transformar a reciclagem em renda, dignidade e oportunidade para os catadores.

Atualmente, o Projeto Pró-Catadores já está presente em 18 estados brasileiros, abrangendo todas as regiões do país. A meta nacional é beneficiar 6.770 catadores e 336 cooperativas até 2027. Em Rondônia, a adesão ocorreu em outubro de 2023 e, já em 2024, as primeiras ações foram iniciadas em parceria com a Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social (SEAS), tradicional aliada dos trabalhadores da reciclagem.

Entre as iniciativas locais, destaca-se o mapeamento e diagnóstico dos resíduos sólidos no estado, etapa essencial para identificar pontos de maior geração de lixo, estruturar a cadeia de reciclagem e orientar políticas públicas mais eficazes.

Durante a visita, Décio Lima destacou o papel estratégico da iniciativa:

“Estamos construindo uma economia que não tem mais volta. Não é possível imaginar um mundo sustentável sem reconhecer o trabalho desse público que acorda cedo para limpar as cidades e, ao mesmo tempo, gerar renda. O Pró-Catadores já está consolidado em 18 estados, e Rondônia foi pioneira nesse processo. O Sebrae Nacional e o Sebrae de Rondônia seguem juntos para fortalecer o cooperativismo, qualificar os catadores e ampliar as oportunidades. Nosso desafio é contribuir para um mundo sustentável e para uma economia inclusiva, que transforma vidas e melhora a sociedade”, afirmou o presidente do Sebrae Nacional.

O presidente do Sebrae em Rondônia, Darci Cerruti, deu as boas-vindas a Décio Lima:

“Desejamos boas-vindas ao presidente Décio, que tem sempre atendido às demandas do Sebrae em Rondônia. Essa aproximação institucional é fundamental para que o Sebrae siga apoiando as micro e pequenas empresas do nosso estado.”

O diretor superintendente do Sebrae em Rondônia, José Alberto Anísio, também ressaltou a importância da visita:

“Há décadas não recebíamos um presidente do Sebrae Nacional. A vinda de Décio Lima é significativa para seguirmos na estratégia de atendimento aos pequenos negócios de Rondônia e para continuar promovendo o desenvolvimento nos territórios.”

Outro diferencial do projeto é a possibilidade de contratação de serviços por meio de dispensa de licitação, mecanismo que garante agilidade na execução e entrega de resultados concretos à sociedade. Com execução prevista até 2027, o Pró-Catadores busca consolidar bases sólidas para a logística reversa em Rondônia, ampliando os impactos sociais, econômicos e ambientais.

Mais informações sobre as ações do Sebrae em Rondônia podem ser encontradas no site www.sebrae.ro ou pelo telefone gratuito 0800 570 0800. Também é possível acessar a loja virtual em sebrae.ro/loja e acompanhar as novidades pelas redes sociais: Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn e YouTube (@sebraero).

Fotos: Yuri Freitas. Sebrae/RO.

Geral Encontro
Imprimir imprimir