Sebrae em Rondônia participa da Semana do Futuro, em Cuiabá

Publicada em 18/09/2025 às 12h02
Evento reúne colaboradores de todo o país para três dias de imersão em inovação, aprendizados e cocriação, fortalecendo o papel do Sebrae em Rondônia na construção de futuros possíveis
Cerca de 1,5 mil colaboradores do Sistema Sebrae de todo o Brasil se reuniu, nesta quarta-feira (17), em Cuiabá/MT, para a abertura da Semana do Futuro. O evento foi iniciado com a apresentação do hino nacional pelo Instituto Ciranda, em um momento de emoção e pertencimento que simbolizou a força coletiva da instituição.
O Sebrae em Rondônia marca presença com uma comitiva de 24 representantes, entre gerentes, chefes de gabinete e diretores, que participam ativamente das atividades. A presença da equipe do estado é de grande importância, pois garante o alinhamento às estratégias nacionais e amplia as trocas de conhecimento que podem ser adaptadas à realidade local.
Segundo o superintendente do Sebrae em Rondônia, José Alberto Anísio, o evento representa um marco para o desenvolvimento institucional. “Estamos aqui com um grande time de gerentes e dirigentes. A Semana do Futuro significa, também, um momento de integração e, sobretudo, de networking. Daqui podem surgir parcerias com outros estados que já desenvolveram experiências bem-sucedidas e que podem ser adaptadas à nossa realidade local. É um grande momento para todos nós. Estão de parabéns o Sebrae Mato Grosso, anfitrião do evento, e o Sebrae Nacional”, destacou.
Com programação que segue até sexta-feira (19), a Semana do Futuro promove uma imersão em inovação, aprendizados e cocriação. São 19 palestras, 56 oficinas, salas temáticas e ações interativas que estimulam a conexão entre pessoas, territórios e ideias. A condução do evento está sob responsabilidade da apresentadora e podcaster Titi Müller.
Entre os palestrantes confirmados estão nomes de destaque como o escritor e líder indígena Daniel Munduruku, a urbanista e futurista Alice Piva, o jornalista e futurista Jacques Garcia, o antropólogo Michel Alcoforado, a empreendedora Dani Junco, a futurista Lala Deheinzelin e a escritora Monja Coen. O encerramento contará com reflexões de vozes inspiradoras, como a filósofa Viviane Mosé, a especialista em design de futuros Grazi Mendes e a futurista Rosa Alegria.
As salas temáticas também ampliam os debates a partir de diferentes perspectivas. A “Vazante do Pantanal” propõe reflexões sobre presença, afeto e vínculos como forças transformadoras; a “Vozes do Futuro” destaca a importância de ambientes psicologicamente seguros e lideranças inovadoras; e a “Eco Xingu” discute escolhas conscientes diante da automação, reforçando a valorização das habilidades humanas.
Para o Sebrae em Rondônia essa participação é estratégica, ampliando a visão dos colaboradores sobre tendências e soluções que estão sendo discutidas em nível nacional. Ao vivenciarem essa imersão em inovação, liderança e futuros possíveis, os representantes do estado retornam com um repertório renovado de práticas, metodologias e experiências que podem ser incorporadas ao trabalho cotidiano da instituição. Dessa forma, o conhecimento adquirido se transforma em ações concretas de apoio aos pequenos negócios rondonienses, fortalecendo o empreendedorismo local e contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do estado.
Mais informações sobre as ações do Sebrae em Rondônia podem ser encontradas no site www.sebrae.ro ou pelo telefone gratuito 0800 570 0800. Também é possível acessar a loja virtual em sebrae.ro/loja e acompanhar as novidades pelas redes sociais: Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn e YouTube (@sebraero).
Comentários
Seja o primeiro a comentar!