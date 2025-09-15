Sebrae em Rondônia e Semagric iniciam planejamento estratégico para fortalecer a agricultura familiar em Porto Velho

Publicada em 15/09/2025 às 15h30
O Sebrae em Rondônia, em parceria com a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric), deu início com a reunião inicial para a Oficina de Planejamento Estratégico 2026. A ação marca o começo de uma nova fase para o setor produtivo rural da capital, com foco no fortalecimento da agricultura familiar e na transformação das cadeias produtivas prioritárias do município.
O processo será construído de forma participativa e integrada, envolvendo servidores da Semagric e representantes de outros setores ligados ao segmento. O objetivo é alinhar estratégias, identificar oportunidades, definir prioridades e estruturar ações capazes de promover resultados concretos para os agricultores locais.
Segundo o Sebrae em Rondônia, a cooperação técnica com a Semagric é um passo estratégico para elevar a competitividade do setor, ampliar mercados e gerar novas oportunidades de renda. O gerente da Unidade de Gestão Estratégica do Sebrae, Samuel Almeida, destacou: “Nosso papel é apoiar a Semagric no planejamento da reestruturação, promovendo o empreendedorismo e oferecendo estratégias que impulsionem a produção, aprimorem a comercialização e ampliem o acesso a tecnologias e recursos.”
A iniciativa prevê a elaboração de um plano estratégico robusto, baseado na priorização das cadeias produtivas mais relevantes para o município e orientado por quatro pilares fundamentais: inovação, gestão, mercado e recursos humanos.
Entre as ações previstas no plano estratégico estão a ampliação da assistência técnica e da extensão rural, garantindo que mais produtores tenham acesso a conhecimento especializado e a tecnologias adequadas, além da capacitação contínua de técnicos, agricultores, associações e cooperativas, fortalecendo a governança e a eficiência produtiva. A iniciativa também prevê o fomento à diversificação agropecuária, gerando novas oportunidades de renda e maior resiliência econômica para as famílias rurais, bem como a implantação de unidades demonstrativas e projetos agroecológicos voltados à recuperação de áreas degradadas e à adoção de sistemas agroflorestais.
Outro ponto importante é o estímulo ao cooperativismo e à organização produtiva, com a criação da Sala do Produtor e o cadastro atualizado de associações e cooperativas locais. Também será incentivada a promoção do acesso ao mercado, por meio da inserção da produção local na merenda escolar e do apoio à industrialização de produtos como a mandioca. O plano contempla ainda o fortalecimento da infraestrutura rural, incluindo transporte fluvial da produção, transporte de calcário, mecanização agrícola e a realização de feiras livres em comunidades rurais, consolidando um conjunto de medidas que integram inovação, mercado e sustentabilidade para o crescimento do setor.
Com essa iniciativa, o Sebrae em Rondônia e a Semagric reafirmam seu compromisso com a transformação do setor rural de Porto Velho, promovendo um ambiente propício à inovação, à geração de renda e à valorização do capital humano. A parceria projeta um futuro mais próspero, competitivo e sustentável para a agricultura familiar e para o desenvolvimento econômico da capital rondoniense.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!