Sebrae e Agência de Desenvolvimento de Porto Velho alinham ações para fortalecer o empreendedorismo

O Sebrae em Rondônia e a Agência de Desenvolvimento de Porto Velho estão somando forças para impulsionar o ecossistema de negócios na capital. Nesta quinta-feira (25), o presidente do Sebrae em Rondônia, Darci Cerutti, visitou a sede da autarquia municipal, onde foi recebido pelo presidente Oscar Dias Neto.
A visita institucional teve como principal objetivo estreitar os laços entre as duas instituições e compartilhar ideias que possam impulsionar o ambiente de negócios na cidade. Durante a reunião, Cerutti destacou a importância da sinergia entre o setor público e privado para criar um ecossistema mais favorável aos empreendedores.
Cerutti ressaltou que esses espaços, muitas vezes abandonados, representam uma oportunidade para gerar riqueza e, ao mesmo tempo, promover a revitalização urbana.
A proposta é que esses imóveis possam ser transformados em centros de inovação, incubadoras de empresas ou espaços de uso comunitário, contribuindo para o embelezamento da cidade e a criação de novas oportunidades de negócios.
A visita, que contou também com a presença do chefe de gabinete do Conselho Deliberativo do Sebrae, Dr. Jarbas Souza, recepcionados também pela vice-presidente da Agência de Desenvolvimento, Tania Sena, além do corpo técnico da entidade, marca o início de uma parceria estratégica, visando alinhar as ações das duas instituições para potencializar o crescimento econômico e a melhoria da qualidade de vida em Porto Velho.
A troca de experiências e o compromisso em trabalhar em conjunto são passos fundamentais para transformar a capital rondoniense em um polo de desenvolvimento e inovação.
