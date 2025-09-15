CONFLITO

Rússia testa míssil hipersônico, e Ucrânia faz mega-ataque

A ação começou no Ártico, no gélido mar de Barents, onde a fragata Almirante Golovko disparou um míssil hipersônico naval Tsirkon, que já foi testado em combate com munição convencional contra a Ucrânia.