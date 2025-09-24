"MUDANÇA DE TOM"

Rússia rebate fala de Trump sobre ser "tigre de papel" e diz que Ucrânia não vai recuperar territórios

Rússia é "urso de verdade", afirmou porta-voz do Kremlin. Presidente dos EUA mudou o tom em relação à guerra entre Ucrânia e Rússia ao dizer, após encontro com Zelensky na ONU