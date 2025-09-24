Rússia rebate fala de Trump sobre ser

Publicada em 24/09/2025 às 10h25
A Rússia negou nesta quarta-feira (24) ser um "tigre de papel" e disse que a Ucrânia não recuperará nenhum território tomado pelas tropas russas, em resposta à mudança de tom adotada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o conflito.
O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que a Rússia estaria mais próxima de ser "um urso de verdade" ao rebater uma fala de Trump, que chamou o país de um "tigre de papel".
“A Rússia definitivamente não é um tigre. Afinal, a Rússia é mais frequentemente comparada a um urso. Não existem ‘ursos de papel’ e a Rússia é um urso de verdade”, afirmou Peskov em entrevista à emissora russa RBC.
Em coletiva no Kremlin, Peskov afirmou a repórteres que a ideia de que a Ucrânia possa recuperar algo na guerra, que já dura mais de três anos e meio, é "profundamente equivocada". Peskov disse também que a Economia russa satisfaz plenamente as necessidades das Forças Armadas e que esta "não é uma guerra sem propósito".
As falas de Peskov foram uma clara negativa a afirmações feitas por Trump na terça após encontro com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Em uma mudança de tom em relação à guerra, o líder americano disse que a Ucrânia pode recuperar todo o território perdido desde o início do conflito e que, após obter mais informações sobre a situação da Economia russa, este seria 'o momento para agir'. (Leia mais abaixo)
“Tigre de papel” é uma expressão usada para definir algo que parece poderoso e ameaçador, mas que, na prática, é frágil. O líder chinês Mao Tse-tung popularizou o termo para se referir a forças opositoras, incluindo os Estados Unidos.
Trump diz que Rússia é 'tigre de papel'
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante encontro com a delegação da Ucrânia em 23 de setembro de 2025 — Foto: REUTERS/Al Drago
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na terça-feira que a Ucrânia pode ser capaz de recuperar todo o território perdido desde o início da guerra. Ele também chamou a Rússia de “tigre de papel” e defendeu que os países da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) derrubem aeronaves militares russas que invadirem o espaço aéreo da aliança.
A fala de Trump marca uma mudança de tom no discurso do presidente sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia. Até então, ele vinha defendendo que os ucranianos cedessem territórios aos russos para encerrar a guerra.
Trump se reuniu nesta terça-feira com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, em Nova York, durante a Assembleia Geral da ONU. Após o encontro, o norte-americano usou as redes sociais para comentar o conflito.
"Depois de conhecer e compreender totalmente a situação militar e econômica da Ucrânia e da Rússia, e de ver os problemas econômicos que isso está causando à Rússia, acredito que a Ucrânia, com o apoio da União Europeia, está em posição de lutar e recuperar todo o território em sua forma original", escreveu.
"A Rússia está travando, há três anos e meio, uma guerra que uma potência militar de verdade teria vencido em menos de uma semana. Isso não engrandece a Rússia. Na verdade, a faz parecer um 'tigre de papel'."
Trump afirmou que a Rússia enfrenta graves problemas econômicos e defendeu que este é o momento para a Ucrânia agir. Ele acrescentou que os Estados Unidos continuarão a fornecer armas à Otan para que os países da aliança usem "como quiser".
