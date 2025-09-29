Rússia diz que usaria armas de destruição em massa em eventual guerra com Europa

Publicada em 29/09/2025 às 15h22
O ex-presidente russo Dmitry Medvedev, aliado de Vladimir Putin, disse nesta segunda-feira (29) que um eventual conflito entre a Rússia e países da Europa pode desencadear uma guerra com armas de destruição em massa.
Medvedev, atual vice-conselheiro de Segurança de Putin, falou em reação a acusações recentes de líderes europeus de que a Rússia está por trás da "onda" de drones militares que tem surgido sobre aeroportos e bases do Exército de países da Europa (leia mais abaixo).
Os países que registraram drones são membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), que prevê defesa de seus integrantes em casos de ataque de terceiros países.
"Um conflito desses tem um risco absolutamente real de se transformar em uma guerra com armas de destruição em massa", disse o vice-conselheiro, que afirmou também que a possibilidade não preocupa seu país.
"A velha e frígida Europa simplesmente não pode se dar ao luxo de uma guerra com a Rússia", completou.
Países da Otan acusam a Rússia
Europa planeja "muro de drones" contra ameaças do leste
Os governos de países da Europa que já registraram drones de origem desconhecida em seu espaço aéreo vêm acusando a Rússia de estar por trás do que chamam de um "ataque híbrido" de Moscou.
Aeronaves do tipo foram registradas na Polônia, na Romênia e na Dinamarca e levantaram suspeitas de uma ofensiva coordenada.
O último episódio ocorreu na noite de sexta-feira (26), quando drones de origem desconhecida foram avistados sobre a maior base militar da Dinamarca, dias depois de o país anunciar que adquiriria armas de precisão de longo alcance pela primeira vez, argumentando que a Rússia representaria uma ameaça "nos próximos anos".
Depois disso, a Otan anunciou que vai fortalecer a segurança no mar Báltico.
Só em setembro, houve episódios semelhantes na Polônia e na Romênia.
No sábado (26), o ministro da Defesa da Alemanha, Alexander Dobrindt, afirmou que a ameaça de drones de origem desconhecida sobrevoando pontos estratégicos da Europa passou a ser alta. E disse que o Exército alemão, um dos mais poderosos da União Europeia, vai "tomar medidas para se defender".
Também no sábado, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, negou, durante a Assembleia Geral da ONU, que seu país tenha envolvimento na onda de drones que têm sobrevoado aeroportos e bases militares de países da Otan.
"A Rússia está sendo acusada de quase planejar um ataque à Aliança do Atlântico Norte (Otan) e aos países da União Europeia. O presidente Putin tem repetidamente desmentido essas provocações", disse ele no discurso na ONU.
No discurso, Lavrov afirmou também que "'qualquer agressão contra meu país será recebida com uma resposta decisiva". Ele se referia às ameaças da Otan, de que poderia responder aos episódios.
