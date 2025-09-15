Romênia acusa Rússia de violar espaço aéreo durante ataque de drones à Ucrânia

Publicada em 15/09/2025 às 10h58
A Romênia afirma que acionou jatos de combate no sábado (13) depois que um drone violou o espaço aéreo do país durante um ataque russo a alvos ucranianos perto da fronteira, informou o Ministério da Defesa, segundo informações da agência Reuters.
O Ministro da Defesa romeno, Ionut Mosteanu, disse que os pilotos de F-16 chegaram perto de abater o drone enquanto ele voava muito baixo, antes de deixar o espaço aéreo nacional em direção à Ucrânia.
Ucrânia faz ataque de drones a uma das principais refinarias de petróleo da Rússia
Rússia divulga vídeo de lançamento de novo míssil hipersônico
Novos mísseis russos são capazes de chegar a Londres 5 minutos após atravessar fronteira, diz chefe da Otan
Em carta à Otan, Trump propõe 'sanções severas' à Rússia, mas pede que europeus deixem de comprar petróleo russo
A Romênia, um estado da União Europeia e da OTAN que compartilha uma fronteira de 650 km com a Ucrânia, já teve fragmentos de drones russos caindo em seu território repetidamente desde que a Rússia começou a guerrear contra seu vizinho.
Mosteanu disse à TV Antena 3 que helicópteros irão inspecionar a área perto da fronteira em busca de possíveis partes de drones.
O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse em uma rede social que dados mostraram que o drone penetrou cerca de 10 quilômetros em território romeno e operou no espaço aéreo da OTAN por cerca de 50 minutos.
Legisladores romenos aprovaram uma lei no início deste ano que permite ao exército abater drones que violem ilegalmente o espaço aéreo romeno em tempos de paz, com base nos níveis de ameaça e nos riscos à vida humana e à propriedade, mas o projeto ainda não teve todas as regras de aplicação aprovadas.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!