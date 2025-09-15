ALVOS UCRANIANOS

Romênia acusa Rússia de violar espaço aéreo durante ataque de drones à Ucrânia

O Ministro da Defesa romeno disse que os pilotos de F-16 chegaram perto de abater o drone enquanto ele voava muito baixo, antes de deixar o espaço aéreo nacional em direção à Ucrânia.