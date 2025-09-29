ESPIGÃO DO OESTE

Reuniões de escuta ao povo Cinta Larga ocorrerão entre 29 de setembro e 4 de outubro em Rondônia e Mato Grosso

As reuniões contarão com materiais traduzidos para a língua Cinta Larga, com apoio de intérpretes e a participação de órgãos federais e estaduais