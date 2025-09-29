Reuniões de escuta ao povo Cinta Larga ocorrerão entre 29 de setembro e 4 de outubro em Rondônia e Mato Grosso

Publicada em 29/09/2025 às 08h35
No período de 29 de setembro a 4 de outubro, serão realizadas reuniões de escuta junto ao povo Cinta Larga nas terras Roosevelt, Aripuanã, Parque Aripuanã e Serra Morena, nos estados de Rondônia e Mato Grosso. Os encontros ocorrerão nos municípios de Espigão do Oeste, Pacarana, Aripuanã e Juína, contemplando as aldeias na seguinte sequência: Flor da Selva; Taquaral; Cafézal; Rio Seco; Aldeia 21; Pingo da Água; Sapecado; 14 de Abril; Reserva Roosevelt; e Tenente Marques João.
A iniciativa tem como objetivo ouvir diretamente as comunidades indígenas sobre a eventual autorização para atividades de mineração, por não indígenas, no entorno das terras indígenas por eles tradicionalmente ocupadas, além da possível autorização de exploração mineral no interior dessas terras, sob coordenação dos próprios indígenas e os possíveis impactos em seus territórios tradicionais, e será realizada por meio do Ministério dos Povos Indígenas, com o apoio da Superintendência Estadual do Indígena (SI).
As reuniões contarão com materiais traduzidos para a língua Cinta Larga, com apoio de intérpretes e a participação de órgãos federais e estaduais, garantindo que o processo seja conduzido de forma transparente e acessível.
Para o superintendente Estadual Indígena, Gasodá Suruí, a presença do estado reforça a transparência do processo. “O povo Cinta Larga deve ter acesso as informações claras e condições de refletir coletivamente sobre o futuro de seus territórios. Estaremos presentes assegurando que o processo ocorra de forma transparente, e em respeito à autonomia indígena. O diálogo é o caminho para garantir direitos, preservar culturas e promover desenvolvimento sustentável”, destacou.
A atuação conjunta entre a União e órgãos parceiros fortalece o diálogo democrático, assegura a participação efetiva dos povos indígenas e reforça o respeito a seus direitos constitucionais.
