Remédio Aqui em Casa garante entrega de medicamentos a 2.750 pacientes do SUS em Rondônia

Pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), que fazem tratamento contínuo para doenças como asma grave, osteoporose, transplantados, artrite reumatoide e outras condições crônicas podem contar com a comodidade do programa do governo de Rondônia Remédio Aqui em Casa. Atualmente, o programa conta com 2.750 pacientes cadastrados e uma média de 1.370 medicamentos enviados mensalmente.
De iniciativa da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), o Remédio Aqui em Casa funciona com entregas domiciliares em Porto Velho em parceria com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Correios). Nos demais municípios, os pacientes podem retirar os medicamentos nas Farmácias Especializadas, localizadas nas Gerências Regionais de Saúde.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a iniciativa promove qualidade de vida, respeito ao tempo e às limitações de cada paciente. “O governo do estado tem trabalhado para ampliar ainda mais esse cuidado e fazer com que ele chegue a todos os cantos de Rondônia”, evidenciou.
COMODIDADE
Para participar, o paciente precisa estar cadastrado no Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF). A adesão ocorre na primeira retirada presencial do medicamento na Farmácia Especializada, quando é informado sobre a possibilidade de receber o tratamento em casa. A partir daí, basta assinar o termo de consentimento e manter endereço e telefone atualizados.
A paciente Marlite Vieira de Souza, que há 12 anos faz tratamento de um enfisema pulmonar, ficou feliz de receber os medicamentos em casa. “Antes eu tinha que pegar carona, sair de madrugada pra ir lá pegar o remédio e agora recebo aqui em casa. É muito bom”, relatou.
O secretário da Sesau, Jefferson Rocha, explicou que a iniciativa tem impacto direto na vida da população. “Com o Remédio Aqui em Casa conseguimos facilitar o acesso aos medicamentos e melhorar a vida de quem enfrenta doenças crônicas. É uma política que representa dignidade e cuidado com o cidadão.”
COMO PARTICIPAR
O cadastro pode ser feito presencialmente em Porto Velho na Coordenadoria de Gestão e Assistência Farmacêutica (CGAF), localizada na Rua Aparício de Moraes, nº 4.338, Bairro Industrial, e também nas unidades de Assistência Farmacêutica Especializada de Ji-Paraná, Cacoal, Vilhena, Ariquemes e Rolim de Moura. Para mais informações, os pacientes podem consultar os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do SUS no site.
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
Cópia do cartão SUS
Documento de identidade com foto
Comprovante de residência
Laudo médico e receitas atualizadas
Exames específicos para cada protocolo
Assinatura do termo de aceite no momento do cadastro
