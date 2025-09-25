PVH Pesca Show une turismo e cultura em evento na Nova Vila do Teotônio

Publicada em 25/09/2025 às 16h00
Reunindo cultura, esporte e lazer, o Porto Velho Pesca Show 2025 integra a agenda das comemorações dos 111 anos da capital de Rondônia e deve reunir centenas de pessoas entre os dias 27 e 28 de setembro, na Vila Nova de Teotônio.
Organizado pela Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), em parceria com a Sopescar, o Porto Velho Pesca Show 2025 deve marcar a retomada da pesca esportiva na região, além de valorizar o potencial turístico da Vila Nova de Teotônio.
De acordo com o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, o evento, além de gerar receitas provenientes do turismo de pesca, irá fomentar a valorização das raízes históricas do território porto-velhense:
“Nossa cachoeira do Teotônio vem assumindo o protagonismo com ações dessa natureza. Além de trazer o turismo da pesca, que deixa receitas e divisas aos cofres do município — especialmente para aqueles que empreendem e trabalham nesse ramo”, destacou o prefeito.
Participarão do evento mais de 100 pescadores inscritos de dez cidades rondonienses, além de competidores de outros países. Entre as premiações estão: embarcação, carreta para embarcação, geradores de energia e outros itens de pesca e lazer.
O evento é gratuito e aberto a toda a população, sendo uma oportunidade para que moradores e turistas redescubram a Vila Nova de Teotônio como destino turístico.
