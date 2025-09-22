Putin oferece a Trump estender acordo de controle de armas nucleares com os EUA

Publicada em 22/09/2025 às 10h12
O presidente russo, Vladimir Putin, propôs nesta segunda-feira (22) ao presidente dos EUA, Donald Trump, prorrogar o único tratado de controle de armas nucleares entre a Rússia e os Estados Unidos ainda em vigor.
O acordo, chamado de Novo Tratado de Redução de Armas Estratégicas, ou New START, limita o número de ogivas e armas nucleares estratégicas dos dois países e tem ficará vigente até fevereiro de 2025.
Putin propôs prolongá-lo por mais um ano, até fevereiro de 2026.
“A Rússia está preparada para continuar a cumprir os limites numéricos centrais previstos no Tratado New START por um ano após 5 de fevereiro de 2026. Posteriormente, com base em uma análise da situação, tomaremos uma decisão sobre manter ou não essas restrições autoimpostas de forma voluntária”, disse o presidente russo durante reunião do Conselho de Segurança do governo russo em Moscou.
Os Estados Unidos e a Rússia são as duas maiores potências nucleares do mundo e têm mais de cinco mil ogivas nucleares cada, segundo dados divulgados pelo Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo (Sipri) em janeiro deste ano.
EUA e Rússia ainda não iniciaram negociações para renovar ou reformular o tratado. Esse cenário se formou por conta de uma deterioração das relações entre os dois por conta da guerra na Ucrânia, iniciada em fevereiro de 2022 após invasão russa em território ucraniano —essa piora nas relações culminou na suspensão do acordo New START por Putin, em fevereiro de 2023.
Há tentativas de reparação das relações bilaterais, como o encontro entre Trump e Putin no Alasca em agosto, porém esse é um processo trabalhoso e cercado de tensões.
Trump disse nos últimos meses ter desejo de firmar um novo acordo de controle de armas nucleares com a Rússia que também inclua a China —que emprega franca expansão de seu arsenal nuclear—, porém essa ideia ainda não saiu do papel.
Putin culpou esse cenário por "ações destrutivas e desestabilizadoras do Ocidente" e disse estar disposto a estender o tratado por um ano após seu vencimento em prol da não proliferação global de armas nucleares e para impulsionar o diálogo com Washington sobre um eventual próximo tratado nuclear.
No entanto, o presidente russo disse que a extensão temporária do New START só seria possível se os EUA "não tomem medidas que prejudiquem ou violem o equilíbrio existente das capacidades de dissuasão".
O presidente Trump não se manifestou sobre a proposta de Putin até a última atualização desta reportagem.
