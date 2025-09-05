Putin diz que tropas europeias na Ucrânia seriam alvo legítimo após 26 países prometerem enviar soldados no pós-guerra

Publicada em 05/09/2025 às 11h02
Presença de tropas ocidentais na Ucrânia sempre foi considerado inaceitável pelo governo russo. Presidente da França, Emmanuel Macron, anunciou que aliados delinearam plano para envio de tropas pacificadoras após cessar-fogo no conflito.
O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse nesta sexta-feira (5) que quaisquer tropas ocidentais enviadas à Ucrânia seriam considerados alvos legítimos de ataques russos.
A fala de Putin ocorre um dia após o presidente da França, Emmanuel Macron, afirmar que 26 países haviam se comprometido a enviar tropas e fornecer garantias de segurança à Ucrânia, incluindo uma força internacional em terra, no mar e no ar, no pós-guerra. (Leia mais abaixo)
"Em relação a possíveis contingentes militares estrangeiros na Ucrânia, essa é uma das causas fundamentais de se tentar atrair a Ucrânia para a Otan. Portanto, se algumas tropas aparecerem lá, especialmente agora, durante operações militares, partimos do princípio de que serão alvos legítimos para destruição", afirmou Putin em entrevista em um fórum econômico em Vladivostok.
A presença de tropas ocidentais na Ucrânia sempre foi considerado inaceitável pelo governo russo, e Putin reiterou o argumento de que uma das razões pela qual invadiu a Ucrânia foi impedir que a Otan admitisse Kiev como membro e posicionasse suas forças no país.
“E se forem tomadas decisões que levem à paz, a uma paz duradoura, então simplesmente não vejo nenhum sentido na presença delas no território da Ucrânia, ponto final”, completou Putin.
O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse nesta sexta-feira que "milhares" de soldados estrangeiros poderiam ser enviados ao país como parte de garantias de segurança em um acordo de paz para encerrar a guerra com a Rússia. “Definitivamente não serão poucos dígitos, mas sim na ordem dos milhares. E isso é um fato, mas ainda é um pouco cedo para falar sobre isso”, disse.
O planejamento de garantias de segurança à Ucrânia após um cessar-fogo no conflito está sendo liderado por países europeus, mas outros membros da Otan, como o Japão e o Canadá, também participam das tratativas. Não foram revelados os 26 países que se dispuseram a enviar tropas à Ucrânia.
Apesar de Trump ter dito que os Estados Unidos não irão enviar tropas à Ucrânia, o país poderia liderar os esforços de vigilância em uma eventual zona-tampão criada entre as regiões dominadas pelas tropas russas e o restante do território ucraniano, segundo o jornal americano "NBC".
Assista também no
Reproduzir vídeo
Reproduzir
00:00/02:03
Silenciar som
Minimizar vídeoTela cheia
Ucrânia: Trump e líderes europeus discutem próximos passos para colocar fim ao conflito
Europeus pela segurança da Ucrânia
Líderes de mais de 30 países - entre eles o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e vários europeus - se reuniram com Zelensky na quinta-feira (4).
O encontro da chamada Coalização dos Dispostos aconteceu em Paris, com o objetivo de discutir os próximos passos para tentar colocar fim ao conflito entre o país e a Rússia.
Em coletiva de imprensa após as negociações, o presidente da França, Emmanuel Macron, contou que 26 países se comprometeram em enviar tropas à Ucrânia, "seja em papel terrestre, marítimo ou aéreo", como garantia de segurança em caso de um acordo de cessar-
Comentários
Seja o primeiro a comentar!