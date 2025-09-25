Prova de Vida Digital amplia segurança e facilita atendimento de aposentados e pensionistas

Publicada em 25/09/2025 às 16h06
A implementação pelo governo de Rondônia da prova de vida digital, ferramenta que modernizou o processo de atualização cadastral de aposentados e pensionistas, tem gerado resultados positivos. Antes restrita ao atendimento presencial no Instituto de Previdência dos Servidores Públicos (Iperon) e à declaração em cartório – que, além de burocrática, gerava custos ao beneficiário – a prova de vida passou a ser realizada de forma online, trazendo praticidade, agilidade e maior confiabilidade dos dados.
Em 2023, quando o processo ainda era exclusivamente presencial, o índice de realização da prova de vida alcançou 88%. Com a modalidade digital, esse número saltou para 92,8% em 2024, refletindo maior engajamento dos segurados. Atualmente, cerca de 38% das provas de vida já são feitas no formato online, sendo 1.541 delas realizadas via chamada de vídeo pelo WhatsApp com a equipe da Diretoria de Previdência (Diprev). O procedimento também pode ser feito diretamente no site oficial do Iperon, garantindo acessibilidade a quem não pode se deslocar até os pontos de atendimento.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, com a versão digital, o processo se tornou mais rápido e seguro, reduzindo filas, acelerando o trabalho interno e, principalmente, garantindo que os aposentados e pensionistas não fiquem sem receber seus benefícios.
O presidente do Iperon, Tiago Cordeiro, reforça que a inovação é parte do compromisso institucional da gestão estadual com a modernização da previdência. “A prova de vida digital representa um avanço significativo para todos. Estamos oferecendo mais comodidade ao segurado e, ao mesmo tempo, fortalecendo a gestão previdenciária com informações seguras e processos mais transparentes. Nosso objetivo é garantir uma previdência sólida, acessível e eficiente para as próximas gerações”, afirmou.
A prova de vida é obrigatória e deve ser realizada em dois momentos: no mês de aniversário do beneficiário e durante o recadastramento. Quando não é feita, há bloqueio do pagamento, o que gera transtornos burocráticos.
Benefícios da transformação digital
Além de eliminar o custo com declarações em cartório, a prova de vida digital reforça a transparência na gestão, protege o fundo previdenciário com informações atualizadas, facilita o acesso aos serviços e assegura dados mais confiáveis.
Segundo o diretor de Previdência do Iperon, Elton Parente, “com a digitalização, avançamos em celeridade, acessibilidade e proteção ao patrimônio previdenciário. O maior ganho, no entanto, é para o segurado, que agora tem mais praticidade e tranquilidade para manter seus direitos em dia”, destacou.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!