Primeiro-ministro da França entrega carta de renúncia a Macron

Publicada em 09/09/2025 às 10h03
O primeiro-ministro da França, François Bayrou, entregou sua carta de renúncia ao presidente Emmanuel Macron nesta terça-feira (9).
O Parlamento francês votou na segunda-feira (8) para derrubar François Bayrou, o quarto premiê de Macron em menos de dois anos. Logo após o resultado, o gabinete do presidente afirmou que irá nomear seu substituto "nos próximos dias". Entenda mais abaixo a crise política do governo Macron.
Bayrou chegou ao Palácio Eliseu, residência oficial de Macron, por volta das 8h30 de Brasília (13h30 no horário local de Paris), e deixou o local cerca de uma hora depois, segundo a agência de notícias AFP. Minutos depois, o governo Macron confirmou a renúncia de Bayrou em comunicado publicado no site oficial.
O gabinete de Macron anunciou ainda na segunda-feira que nomeará o sucessor de Bayrou "nos próximos dias". Bayrou foi o quarto primeiro-ministro francês em menos de dois anos, e caiu por não ter conseguido aprovar o orçamento de 2026 do governo. Seu antecessor, Michel Barnier, caiu em meados de 2024 pela mesma razão.
Entenda a crise política na França
O presidente da França, Emmanuel Macron, está novamente sob forte pressão depois de perder mais um primeiro-ministro de seu governo.
Mas o que está por trás de mais uma turbulência política no país? Entenda:
🕵️♂️ O que está por trás da queda de Bayrou?
Insatisfação com proposta de Orçamento do governo, com cortes de 44 bilhões de euros.
Aumento da dívida francesa, que subiu para 113,9% do PIB — o déficit do ano passado foi quase o dobro do limite de 3% da União Europeia.
Parlamento profundamente dividido e polarizado.
Pressão da oposição para Macron renunciar, dissolver o Parlamento e convocar eleições antecipadas.
⏳ O que acontece agora?
Bayrou prometeu apresentar sua renúncia a Macron nesta terça-feira (9), mas é possível que o presidente peça que o primeiro-ministro permaneça no cargo de forma interina.
Não há um prazo determinado para que Macron indique o substituto de Bayrou, mas a promessa é que o nome do novo premiê seja anunciado nos "próximos dias".
Seja qual for a escolha do governo, o novo primeiro-ministro terá o mesmo desafio que seu antecessor tinha quando assumiu o cargo: equilibrar as finanças francesas e aprovar o Orçamento.
👥 Quem pode assumir o cargo?
Eric Lombard, ministro das Finanças, alinhado ao Centro.
Bernard Cazeneuve, ex-primeiro-ministro socialista, de centro-esquerda.
Pierre Moscovici, chefe do Tribunal de Contas e ex-ministro, também de centro-esquerda.
Sébastien Lecornu, ministro da Defesa, de centro-direita.
🔥 Pressão nas ruas e nas redes
A queda de Bayrou foi comemorada nas ruas em vários locais da França.
No dia 10 de setembro, o movimento popular Bloquons Tout ("Vamos bloquear tudo"), que cresceu nas redes sociais, planeja protestos em todo o país.
Greves e manifestações foram convocadas por sindicatos de todo o país para o dia 18 de setembro.
