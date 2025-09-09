Primeiro-ministro da França entrega carta de renúncia a Macron
Por G1
Publicada em 09/09/2025 às 10h03
O primeiro-ministro da França, François Bayrou, entregou sua carta de renúncia ao presidente Emmanuel Macron nesta terça-feira (9).

O Parlamento francês votou na segunda-feira (8) para derrubar François Bayrou, o quarto premiê de Macron em menos de dois anos. Logo após o resultado, o gabinete do presidente afirmou que irá nomear seu substituto "nos próximos dias". Entenda mais abaixo a crise política do governo Macron.

Bayrou chegou ao Palácio Eliseu, residência oficial de Macron, por volta das 8h30 de Brasília (13h30 no horário local de Paris), e deixou o local cerca de uma hora depois, segundo a agência de notícias AFP. Minutos depois, o governo Macron confirmou a renúncia de Bayrou em comunicado publicado no site oficial.

O gabinete de Macron anunciou ainda na segunda-feira que nomeará o sucessor de Bayrou "nos próximos dias". Bayrou foi o quarto primeiro-ministro francês em menos de dois anos, e caiu por não ter conseguido aprovar o orçamento de 2026 do governo. Seu antecessor, Michel Barnier, caiu em meados de 2024 pela mesma razão.

Entenda a crise política na França

O presidente da França, Emmanuel Macron, está novamente sob forte pressão depois de perder mais um primeiro-ministro de seu governo.

Mas o que está por trás de mais uma turbulência política no país? Entenda:

🕵️‍♂️ O que está por trás da queda de Bayrou?

Insatisfação com proposta de Orçamento do governo, com cortes de 44 bilhões de euros.

Aumento da dívida francesa, que subiu para 113,9% do PIB — o déficit do ano passado foi quase o dobro do limite de 3% da União Europeia.

Parlamento profundamente dividido e polarizado.

Pressão da oposição para Macron renunciar, dissolver o Parlamento e convocar eleições antecipadas.

⏳ O que acontece agora?

Bayrou prometeu apresentar sua renúncia a Macron nesta terça-feira (9), mas é possível que o presidente peça que o primeiro-ministro permaneça no cargo de forma interina.

Não há um prazo determinado para que Macron indique o substituto de Bayrou, mas a promessa é que o nome do novo premiê seja anunciado nos "próximos dias".

Seja qual for a escolha do governo, o novo primeiro-ministro terá o mesmo desafio que seu antecessor tinha quando assumiu o cargo: equilibrar as finanças francesas e aprovar o Orçamento.

👥 Quem pode assumir o cargo?

Eric Lombard, ministro das Finanças, alinhado ao Centro.

Bernard Cazeneuve, ex-primeiro-ministro socialista, de centro-esquerda.

Pierre Moscovici, chefe do Tribunal de Contas e ex-ministro, também de centro-esquerda.

Sébastien Lecornu, ministro da Defesa, de centro-direita.

🔥 Pressão nas ruas e nas redes

A queda de Bayrou foi comemorada nas ruas em vários locais da França.

No dia 10 de setembro, o movimento popular Bloquons Tout ("Vamos bloquear tudo"), que cresceu nas redes sociais, planeja protestos em todo o país.

Greves e manifestações foram convocadas por sindicatos de todo o país para o dia 18 de setembro.

