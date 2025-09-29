PREVISÃO DO TEMPO: tempo instável predomina no Norte nesta segunda-feira (29)
Por Maria Clara Abreu / brasil61.com
Publicada em 29/09/2025 às 07h50
 A previsão do tempo para a região Norte do país, nesta segunda-feira (29), indica alta nebulosidade com pancadas de chuva e trovoadas isoladas na maioria dos estados, com exceção de Amapá e Pará, que registram apenas possibilidade de chuva isolada. 

Em contraste, Tocantins apresenta condições mais estáveis, com tempo firme e poucas nuvens no horizonte.

Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C em Belém e Rio Branco. Já a máxima pode chegar até 36°C em Palmas, Boa Vista e Manaus.

5 Motivos para saber das previsões do tempo  

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção dos marinheiros, dos navios e dos passageiros;

Aeronáutica: proteção e segurança dos pilotos, das aeronaves e dos passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras à pesca; e

Turismo: garantia de um passeio e de uma viagem feliz e tranquila.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Geral Tempo
