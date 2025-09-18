PREVISÃO DO TEMPO: quinta-feira (18) chuvosa no Norte
Por Amanda Canellas
Publicada em 18/09/2025 às 07h50
 Previsão de manhã com pancadas de chuvas em áreas da região Norte, nesta quinta-feira (18). Essa previsão vale para todo o território do Amazonas, Acre, Roraima e Rondônia. Também devem ocorrer nas regiões do Baixo Amazonas e no sudoeste paraense.

No Amapá e praticamente em todo Tocantins, a manhã é de chuvas isoladas. 

Durante a tarde, as chuvas continuam, especialmente no Amazonas, Acre e Rondônia.

À noite, as chuvas se enfraquecem principalmente no Pará e em Tocantins, na região dos municípios de Araguaína, Gurupi e Porto Nacional, enquanto o restante da região segue com chuvas isoladas.

Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 22°C, em Rio Branco. A máxima deve chegar a 39°C, em Palmas. A umidade relativa do ar varia entre 20% e 100%. 

5 Motivos para saber das previsões do tempo  

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção dos marinheiros, dos navios e dos passageiros;

Aeronáutica: proteção e segurança dos pilotos, das aeronaves e dos passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras à pesca; e

Turismo: garantia de um passeio e de uma viagem feliz e tranquila.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

