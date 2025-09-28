PREVISÃO DO TEMPO: Norte registra pancadas de chuva em boa parte da região, neste domingo (28)
Por Amanda Canellas
Publicada em 28/09/2025 às 08h50
Nos acompanhe pelo Google News

A previsão do tempo para este domingo (28) é de muitas nuvens, pancadas de chuvas e trovoadas no Norte do Brasil. Essa condição será percebida no norte do Amazonas até os municípios de Jutaí e Tefé, e no Sul de Roraima, atingindo Caracaraí e Rorainópolis. Nas demais áreas amazonenses e roraimenses, no Acre, em Rondônia e na microrregião de Itaituba, no Pará, estão previstas pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Também estão previstas muitas nuvens e possíveis chuvas isoladas para os estados do Pará e Amapá, que atingem as respectivas capitais Belém e Macapá, e poucos municípios do Tocantins, como Araguatins.

Para quase todo o território do Tocantins, a previsão é de poucas nuvens e céu claro.  

Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C, em Rio Branco, e 24°C em Belém, Porto Velho e Palmas. A máxima deve chegar a 37°C, em Boa Vista, e 35°C, em Manaus e Palmas. A umidade relativa do ar varia entre 25% e 95%.

5 Motivos para saber das previsões do tempo  

  • Agricultura: garantia de uma boa colheita;
  • Marinha: proteção dos marinheiros, dos navios e dos passageiros;
  • Aeronáutica: proteção e segurança dos pilotos, das aeronaves e dos passageiros;
  • Pesca: condições favoráveis e seguras à pesca; e
  • Turismo: garantia de um passeio e de uma viagem feliz e tranquila.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). 

Geral Tempo
Imprimir imprimir