PREVISÃO DO TEMPO: Norte do Brasil registra chuva em quase toda a região, nesta terça-feira (9)

Publicada em 09/09/2025 às 07h50
No Norte do Brasil, a terça-feira (9) será de chuva em áreas de todo os estados da região. Os acumulados mais intensos serão registrados na totalidade do estado de Roraima e do Amazonas.
No Acre e no Amapá, são esperadas chuvas isoladas, principalmente mais ao oeste do estado amapaense, em cidade como Pedra Branca do Amapari, e ao leste do Acre, em municípios como Epitaciolândia.
O mesmo quadro será percebido do centro ao oeste de Rondônia, em cidades como Nova Mamoré e em uma pequena parte do norte tocantinense, onde estão situados municípios como Araguatins.
Já no Pará, a previsão é de pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Baixo Amazonas e em toda a faixa oeste do estado, em cidades como Itaituba e Juriti.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 21°C, em Rio Branco. A máxima deve chegar a 39°C, em Palmas. A umidade relativa do ar varia entre 20% e 100%.
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia.
