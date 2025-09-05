Prefeitura substitui ponte de madeira por bueiro no setor Riachuelo

Publicada em 05/09/2025 às 08h32
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), segue nesta sexta-feira, 5, com a substituição de uma ponte de madeira por bueiro de concreto armado, na Linha 74, setor Riachuelo. A obra atende determinação do prefeito Affonso Cândido (PL), que estabeleceu como meta a substituição gradual das pontes de madeira do município, tanto na área urbana quanto na rural, por estruturas mais seguras e duradouras em concreto.
Segundo o prefeito, a Semosp está realizando um levantamento completo das pontes e pontilhões existentes para definir as prioridades de recuperação e substituição. “Nos casos mais urgentes, o trabalho é feito de imediato, seja com a recuperação provisória em madeira, seja já com a instalação de bueiros de concreto ou manilhas, conforme a necessidade”, destacou Affonso.
A execução das obras aproveita o período de estiagem, quando há melhores condições para intervenções nas estradas rurais.
Os serviços fazem parte do cronograma de atendimentos da Semosp, que recebe diariamente demandas da população. O contato com a Secretaria pode ser feito pelo telefone/WhatsApp (69) 3416-4161 ou presencialmente, na sede localizada na Avenida Dois de Abril, nº 2221, bairro Jardim dos Migrantes.
