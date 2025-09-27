Prefeitura realiza Processo Seletivo para a Residência Multiprofissional em Saúde da Família
Por ASSESSORIA
Publicada em 27/09/2025 às 10h22
A Prefeitura de Espigão do Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, está ampliando a qualidade dos atendimentos através do Processo Seletivo para a Residência Multiprofissional em Saúde da Família. São vagas para Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, Odontologia, Psicologia e Serviço Social, fortalecendo a atenção básica e garantindo mais cuidado à nossa população.

A seleção é realizada pela Fundatec, assegurando transparência e credibilidade. Além de contribuir com um atendimento cada vez mais humanizado, essa é uma oportunidade para que novos profissionais cresçam e se desenvolvam.

Inscrições até 17 de outubro.

