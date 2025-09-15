Prefeitura realiza patrolamento em 41 linhas e atende 600 propriedades com o programa Caminho Rural

Publicada em 15/09/2025 às 14h17
A Prefeitura de Jaru concluiu o patrolamento de quase 1.600 quilômetros de estradas vicinais no município e nos distritos de Tarilândia, Santa Cruz, Bom Jesus e subdistrito de Jaru Uaru. O trabalho foi feito pelas equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos – Seminsp, que atuaram em 41 linhas e travessões, utilizando recursos e maquinários próprios da Prefeitura.
Simultaneamente ao patrolamento, foi executado o programa Caminho Rural, que atendeu 600 produtores rurais com a abertura e construção de acessos a residências, currais, lavouras, tanques de leite e outras áreas produtivas.
O prefeito Jeverson Lima explicou que as ações fazem parte de políticas públicas da gestão que refletem diretamente na melhoria do escoamento da produção agrícola do município. “As estradas e os acessos em boas condições garantem o direito de ir e vir, facilitando o dia a dia e aumentando a qualidade de vida de quem mora no campo”, afirmou.
