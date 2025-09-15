Prefeitura realiza palestra “Cidade Consciente, Cidade Limpa” na Escola José Otino, em Porto Velho

Publicada em 15/09/2025 às 16h02
Alunos da Escola José Otino de Freitas, no bairro Marechal Rondon, participaram nesta segunda-feira (15) de palestra sobre conscientização, importância da limpeza urbana, incentivo à separação de resíduos e o cuidado coletivo com os espaços públicos. A atividade faz parte da campanha “Cidade Consciente, Cidade Limpa”, promovida pela Prefeitura de Porto Velho, através Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra).
Durante o encontro, os estudantes aprenderam sobre a importância de cuidar do meio ambiente desde cedo e ajudar a formar cidadãos mais conscientes e responsáveis. Entre os assuntos discutidos estão reciclagem, consumo sustentável, descarte regular de lixo e ainda o papel deles para o futuro da cidade.
Liliane Honorato trabalha há 23 anos como gari em Porto Velho e falou como é a rotina da profissão
A palestrante Liliane Honorato trabalha há 23 anos como gari em Porto Velho e falou como é a rotina da profissão. “Hoje a gente trouxe um pouco do nosso dia a dia como gari, um pouco do trabalho que a gente faz na cidade com a limpeza, recolhimento de lixo, desentupimento de bueiros, mutirões em bairros e vários outros trabalhos. E hoje a gente veio conscientizar os alunos o quanto é importante a participação deles para os cuidados com nossa cidade”, disse Liliane Honorato.
ESCOLA PARCEIRA
A chefe da Sessão Pedagógica da escola, Paola Conceição, destacou que a escola tem um papel fundamental na contribuição com o futuro ambiental do planeta, pois é nela que se formam os valores, os conhecimentos e as atitudes das futuras gerações. Destacou ainda o valor da parceria com a Prefeitura de Porto Velho.
“Eu acredito que essa parceria é fundamental para que nossos alunos possam ter a dimensão do papel deles quanto cidadãos, para poder manter a cidade limpa, o bairro, a praça e até a escola. É importante que eles tenham contatos com pessoas diferentes, não somente professores, mas também com pessoas que vêm de fora contribuir com a educação deles”, disse Paola Conceição.
O auditório da escola ficou lotado, com alunos concentrados na palestra. A estudante Luane Lagos, 8ª ano, ficou agradecida com a equipe da Seinfra em poder contribuir com a rotina ambiental da escola. “Eu achei a palestra bastante interessante, eles falaram o que a gente precisa fazer, como a gente deve classificar o lixo, para ajudar as equipes de limpeza da Prefeitura. Queria agradecer pela palestra, pois contribuiu com a nossa educação ambiental, disse a estudante.
DIA MUNDIAL DA LIMPEZA
A Prefeitura de Porto Velho, através da Seinfra, realizará um evento especial que será realizado no dia 22 de setembro, em alusão ao Dia Mundial da Limpeza. Com o slogan “Uma cidade limpa começa com o cuidado de cada um de nós”, a campanha já iniciou e terá mutirão de limpeza em espaços públicos e vai mobilizar escolas públicas e particulares localizadas próximo de praças, quadras esportivas, campos de futebol, parques e espaços de convivência.
Durante a ação terão oficinas de separação do lixo, palestras rápidas nas escolas sobre resíduos orgânicos, recicláveis e rejeitos, entrega simbólica de sacos coloridos e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para estudantes e voluntários. Haverá o reconhecimento para a “Escola Consciente, os Sentinelas da Limpeza”, para a escola que conseguir levantar o maior volume de lixo e as praças e áreas públicas mais limpas e organizadas após a ação, receberão certificado simbólico da Prefeitura.
