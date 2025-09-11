Prefeitura realiza Escutas Públicas para a elaboração do Plano Anual de Aplicação dos recursos da Aldir Blanc

Publicada em 11/09/2025 às 08h27
Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Cultura, Lazer e Turismo – Semecelt, está promovendo uma série de Escutas Públicas presenciais e on-line para a elaboração do Plano Anual de Aplicação de Recursos da Política Nacional Aldir Blanc, que visa apoiar e fortalecer a cultura nos municípios.
Na noite da última terça-feira (09), o encontro aconteceu no auditório do Sebrae e reuniu dezenas de representantes culturais de diferentes áreas, como música, dança, artesanato, literatura, fotografia, produção audiovisual, artes plásticas entre outras expressões artísticas.
De acordo com a secretária da Semecelt, Maria Cleunice de Lima, a proposta é definir as prioridades na distribuição dos recursos. “O nosso objetivo é fomentar, valorizar e fortalecer a cultura local”, disse.
Em Jaru, serão destinados R$ 200 mil para editais de seleção de 20 projetos culturais de artistas, grupos, coletivos e produtores, contemplando áreas como música, teatro, dança, artesanato, literatura e outros.
Além disso, R$ 95.615,73 serão aplicados no apoio a três Pontos de Cultura já reconhecidos, com atuação comunitária, que poderão utilizar os recursos em reformas e aquisições.
Outro montante no valor de R$ 67.724,04 será direcionado para à manutenção e subsídio de associações culturais, permitindo investimentos em reformas, compra de instrumentos, equipamentos de som ou materiais para oficinas.
E 5% do valor total da PNAB poderá ser usado para a contratação de profissionais especializados em análises de projetos.
Segundo Cleunice, o compromisso da gestão é garantir que os recursos cheguem diretamente aos fazedores de cultura, apoiando tanto a realização de projetos quanto a infraestrutura necessária para o desenvolvimento cultural em Jaru.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!