Prefeitura promove exames de vista gratuitos através do projeto Veja Mais Rondônia

Por Assessoria
Publicada em 16/09/2025 às 11h53
Publicada em 16/09/2025 às 11h53
A Prefeitura de Guajará-Mirim, em parceria com a a Câmara Municipal, Secretaria Municipal de Saúde e a ASESP – Associação de Saúde do Estado de São Paulo, traz para a população o projeto “Veja Mais Rondônia”, que oferecerá exames de vista gratuitos à comunidade.
A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso da população aos cuidados com a saúde ocular, garantindo mais qualidade de vida e prevenção de problemas visuais.
As vagas são limitadas, por isso é importante que os interessados realizem o agendamento o quanto antes.
Como participar:
Para garantir a sua vaga, faça o agendamento do exame através do link disponível AQUI
15 a 27 de Setembro
Câmara Municipal
Não perca essa oportunidade de cuidar da sua visão!
Comentários
Seja o primeiro a comentar!