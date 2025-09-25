Prefeitura promove 3º Encontro da Educação Especial Inclusiva em Pimenta Bueno

Publicada em 25/09/2025 às 14h46
Na manhã desta quinta-feira (25/09/2025), a Prefeitura de Pimenta Bueno, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), realizou o 3º Encontro da Educação Especial Inclusiva, no Centro Cultural Antônio Augusto Neves. O evento contou com a presença de autoridades locais e reuniu toda a equipe pedagógica das escolas municipais.
Com o tema “Educar é incluir – Uma reflexão das práticas no contexto escolar com a diversidade”, o encontro proporcionou um espaço de escuta, diálogo e troca de experiências entre os profissionais da educação. O objetivo é fortalecer o compromisso com a inclusão e a valorização da diversidade humana no ambiente escolar.
A iniciativa reforça o empenho da gestão municipal em promover políticas educacionais que garantam igualdade de oportunidades, respeitando as diferenças e assegurando o direito à aprendizagem para todos os alunos da rede.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!