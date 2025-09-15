Prefeitura intensifica limpeza do sistema de drenagem e pede apoio da população para evitar alagamentos

Publicada em 15/09/2025 às 11h19
Preparar a cidade para a chegada das chuvas intensas com objetivo de minimizar os alagamentos e os transtornos à população. É o que a Prefeitura de Porto Velho vem fazendo desde o início da atual gestão, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra). Para tanto, equipes realizam limpeza de canais, galerias e desobstrução de bueiros, entre outras ações, mas é preciso que todos colaborem.
“A água segue o seu curso natural e a nossa responsabilidade é assegurar que esse fluxo não seja obstruído. Isso envolve a manutenção e limpeza constante dos canais e sistemas de drenagem como um todo”, informou o secretário Thiago Cantanhede.
Ele disse que não basta apenas o trabalho da Prefeitura para garantir uma cidade com melhor qualidade de vida para as pessoas. “A colaboração de todos os moradores é crucial. Quando cada um cumpre seu papel, o ambiente permanece limpo e livre de detritos, previne inundações e promove uma cidade mais segura e saudável para todos”, completou o titular da Seimfra.
Thiago Cantanhede solicita que as pessoas joguem o lixo na lixeira e não façam o descarte incorreto
O secretário solicita que as pessoas joguem o lixo na lixeira e não façam o descarte incorreto em terrenos baldios, igarapés ou mesmo na margem das vias públicas, para que não sejam arrastados pelas enxurradas no período chuvoso.
“Isso evita os alagamentos, pois mesmo com a drenagem desobstruída, como estamos fazendo, o lixo levado pela chuva pode novamente entupir o sistema e bloquear o escoamento das águas pluviais nos igarapés, fazendo com que transbordem e alaguem ruas e casas”, alertou Thiago Cantanhede.
Ressalta ainda que os alagamentos também podem representar sérios riscos à saúde das pessoas, especialmente das crianças, já que muitas gostam de brincar na água da chuva que fica empoçada. “Precisamos do esforço de todos para evitar esses problemas”, finalizou o secretário.
