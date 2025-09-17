Prefeitura informa que no próximo sábado (20), será realizado um acionamento de demonstração do Defesa Civil Alerta

Publicada em 17/09/2025 às 09h10
A Prefeitura de Ariquemes por meio da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito SEMUST - e Coordenadoria de Defesa Civil COMPDEC, informa que no próximo sábado (20), será realizado um acionamento de demonstração do Defesa Civil Alerta (DCA).
O sistema enviará alertas sonoros e notificações diretamente nos celulares dos moradores de Porto Velho, Ji-Paraná, Ariquemes e Vilhena. A iniciativa marca o início da implantação da ferramenta em nossa região e tem caráter exclusivamente preventivo e educativo.
Portanto, caso você receba uma mensagem no seu celular nesse horário, não se assuste: trata-se apenas de uma DEMONSTRAÇÃO.
Como funciona o sistema
O Defesa Civil Alerta utiliza a tecnologia de transmissão via telefonia celular, conhecida internacionalmente como alerta de emergência sem fio. Esse sistema permite o envio de mensagens sobrepostas ao conteúdo do celular, acompanhadas de um sinal sonoro semelhante a uma sirene, mesmo que o aparelho esteja no modo silencioso.
A depender da gravidade do alerta, as mensagens poderão orientar sobre alagamentos, enxurradas, enchentes, deslizamentos de terra, vendavais, chuvas de granizo, entre outros desastres naturais ou provocados pela ação humana.
Não é necessário nenhum tipo de cadastro prévio. O aviso chega automaticamente a todos os dispositivos conectados à área de cobertura da rede de telefonia. Contudo, devido à abrangência da rede, municípios vizinhos também poderão receber o alerta.
Objetivo do Defesa Civil Alerta
O sistema tem como finalidade complementar outras ferramentas de alerta já existentes, ampliando a capacidade de prevenção e mitigação de desastres.
Implantação nacional
O Defesa Civil Alerta é uma ferramenta do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), operada por Defesas Civis em todo o Brasil.
O sistema começou a ser utilizado nas regiões Sul e Sudeste em 2024, e a expectativa é que esteja disponível em toda a região Norte e Centro-Oeste até o final de 2025.
