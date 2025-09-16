Prefeitura de Rolim de Moura incentiva Agroturismo

Publicada em 16/09/2025 às 15h00
A Chácara Nossa Senhora Aparecida, sediada no travessão que interliga as Linhas 184 e 180, no km 15 da RO – 383, Sul (na saída para o Município de Santa Luzia do Oeste), é reconhecida como a primeira estância de Agroturismo do Município de Rolim de Moura (RO) identificada por utilizar boas práticas de Agricultura Familiar, cujas características se encaixam no modelo de produção agropecuária onde a gestão e a maior parte da mão-de-obra são realizadas por membros da própria família, geralmente em pequenas propriedades rurais.
Conforme o agricultor e proprietário da chácara, Celso Klippel, antes da implantação da Agricultura Familiar e do reflorestamento com o plantio de essências florestais de várias espécies nativas e da recuperação de uma nascente, essencial para a manutenção da produção, o local era apenas uma área degradada que começou a chamar atenção a partir da realização de um dia de campo com a presença de produtores rurais, técnicos, gestores municipais e de várias outras autoridades estaduais.
De acordo com dados constantes no Inventário turístico realizado recentemente por técnicos da prefeitura, por intermédio da Secretaria de Meio ambiente e da Gerência de Turismo do Município, uma das singularidades da propriedade é a produção de cacau considerada o “carro-chefe”. No entanto, vários outros produtos como: suíno, frango caipira, peixe, torresmo, polpa de frutas, banana, mamão, coco, e outras delícias do campo, poderão ser adquiridos no próprio local ou nas feiras tradicionais do produtor rural, realizadas todas as quintas e sábados, no centro da cidade.
Devido ao tipo de manejo embasado nas boas práticas de agricultura sustentável, o local tem sido bastante utilizado para pesquisa e recebido constantes visitas, principalmente de grupos organizados de estudantes e professores de escolas agrícolas e universidades da região.
Ainda conforme o proprietário, os horários de visitação são das 8h às 18h de segunda a sexta-feira e aos domingos das 8h às 16h e o acesso é gratuito, porém o agendamento deverá ser feito antecipadamente.
A orientação do Prefeito de Rolim de Moura, Aldo Júlio é que, a exemplo da Chácara Nossa Senhora Aparecida, outras áreas de produção que apresentem potencial e que estejam de acordo com os princípios da sustentabilidade, também sejam mapeadas e inventariadas. “Precisamos fortalecer a economia rural do município e criar alternativas que motivem às famílias a permanecerem no campo”. Observa, o prefeito.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!