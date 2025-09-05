Prefeitura de Rio Crespo inaugura pavimentação de acesso à RO-140

Publicada em 05/09/2025 às 08h28
A Prefeitura de Rio Crespo inaugurou nesta quinta-feira (4) a pavimentação de 980 metros da Rua Afonso Gago, via que liga a cidade à RO-140 e recebeu investimento de R$ 678 mil.
O recurso foi viabilizado por emenda parlamentar do senador Marcos Rogério (PL-RO). A entrega contou com a presença de autoridades, lideranças locais e moradores, que acompanharam a solenidade.
De acordo com a administração municipal, a pavimentação da Rua Afonso Gago tem como finalidade reduzir transtornos provocados pela poeira no período de estiagem e pela lama durante as chuvas, além de facilitar o tráfego em direção ao centro da cidade. Por ser uma das principais entradas de Rio Crespo, a obra também contribui para valorizar a imagem urbana e ampliar a segurança de motoristas e pedestres.
A obra integra um conjunto de ações de infraestrutura previstas para 2025, com foco em pavimentação de ruas e acessos estratégicos. O objetivo da Prefeitura é modernizar a mobilidade urbana e oferecer melhores condições de vida à população.
Durante a inauguração, foi destacado que a pavimentação representa avanços alcançados por meio da união de esforços entre município e parlamento federal. Houve agradecimento ao senador Marcos Rogério pelo apoio na destinação dos recursos, considerado fundamental para a realização do projeto.
A pavimentação da Rua Afonso Gago soma-se a outras melhorias em andamento e reforça a política municipal de investimentos em infraestrutura, voltada a acompanhar o crescimento populacional e atender às demandas da comunidade.
