Prefeitura de Porto Vleho implanta ecobarreira e inicia proteção de canais e igarapés

Publicada em 29/09/2025 às 08h54
A Prefeitura de Porto Velho implantou a primeira ecobarreira da capital, uma iniciativa já consagrada em diversos municípios brasileiros. O sistema tem como objetivo reter resíduos sólidos antes que cheguem ao rio Madeira, ao mesmo tempo em que aproxima a sociedade do poder público na proteção do meio ambiente.
A estrutura, feita de materiais reaproveitados e doados pelo setor privado, foi instalada na microbacia do Tancredo Neves e passa por um período experimental antes de ser expandida para outros pontos da cidade.
"As ecobarreiras funcionam como redes flutuantes que impedem a passagem de resíduos sólidos arrastados pela correnteza, contribuindo para a despoluição das águas, a preservação da fauna e flora e a conscientização da comunidade sobre reciclagem e sustentabilidade", informou o prefeito Léo Moraes.
Giovani Marini disse que a colaboração dos moradores é essencial para a manutenção do sistema
Segundo o secretário-executivo de Saneamento Básico, Giovani Marini, a colaboração dos moradores é essencial para a manutenção do sistema.
“Esse modelo foi baseado em uma experiência positiva realizada no Paraná, e agora está sendo implantado em Porto Velho de acordo com as características amazônicas. Precisamos do apoio da população para cuidar e auxiliar na limpeza, para que possamos seguir cuidando da nossa cidade”, afirmou.
A ecobarreira integra o programa “Cidade Limpa” e faz parte de um conjunto de ações voltadas ao urbanismo, meio ambiente e qualidade de vida da população.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!