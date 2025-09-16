Prefeitura de Porto Velho reforça equipes para obras em praças e espaços públicos

Publicada em 16/09/2025 às 15h54
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur), contratou novos colaboradores terceirizados para atuar diretamente nas obras de infraestrutura das praças e espaços públicos da capital. Entre os profissionais estão pedreiros, ajudantes, jardineiros, encanadores, pintores e auxiliares de serviços gerais, todos capacitados para desenvolver serviços essenciais de melhoria urbana.
O anúncio foi marcado por um café da manhã realizado nesta terça-feira (16), no Parque da Cidade, com a presença do prefeito Léo Moraes, do titular da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), Paulo Moraes Júnior, e do presidente da Emdur, Bruno Holanda.
Segundo o prefeito, essa contratação é um reforço importante para que a população perceba, cada vez mais, a transformação dos espaços de lazer e convivência. “Estamos ampliando nossas frentes de trabalho e garantindo qualidade na revitalização das praças e dos espaços públicos. Isso significa mais lazer, mais segurança e uma cidade mais bonita para todos”, destacou Léo Moraes.
O secretário da Semtel também enfatizou o impacto positivo da iniciativa. “Esse é mais um passo importante para que possamos transformar Porto Velho em uma cidade com mais qualidade de vida. Essas equipes chegam para reforçar nossas frentes de trabalho, garantindo que cada praça revitalizada e cada espaço público cuidado seja devolvido à população como um lugar de lazer, segurança e convivência. Nosso compromisso é fazer com que as famílias de Porto Velho tenham orgulho da cidade onde vivem.”
“Esses profissionais chegam para somar na missão que temos de transformar Porto Velho. Cada praça revitalizada, cada espaço iluminado ou pintado é um ganho direto para a população. Estamos trabalhando para que as pessoas sintam orgulho da nossa cidade”, afirmou o presidente da Emdur, Bruno Holanda.
Com as novas equipes, a expectativa é acelerar as obras já em andamento e garantir a entrega de ambientes revitalizados que fortalecem a convivência das famílias de Porto Velho.
