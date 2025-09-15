Prefeitura de Porto Velho realiza poda de árvores na avenida Imigrantes

Publicada em 15/09/2025 às 12h02
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) e da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema), realizou no último sábado (13) a poda de árvores na avenida Imigrantes, na região da rotatória da avenida Guaporé. A ação tem o objetivo o cuidado com a rede elétrica, iluminação, limpeza e ainda proporcionar mais segurança à população.
De acordo com o secretário-executivo de Serviços Básicos da Seinfra, Giovanni Marini, o trabalho preventivo das podas é necessário para evitar que os galhos possam cair sobre veículos, pedestres, casas ou fiações elétricas, especialmente durante temporais. Além disso, os galhos podem obstruir placas de sinalização, semáforos ou calçadas representam riscos ao trânsito e aos pedestres.
“Desde o início da gestão do prefeito Léo Moraes, a Prefeitura vem atuando para melhorar a qualidade de vida da população. Um desses trabalhos são as podas de árvores que realizamos em vários pontos da cidade, e aqui na Imigrantes é necessário, pois é uma vida bastante movimentada e com uma grande região verde”, disse Giovanni Marini.
"O trabalho de poda é realizado pela Sema, já a Seinfra realiza o serviço de limpeza urbana com o recolhimento. Ainda terá a participação da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric) que utilizará o material para a realização da compostagem", informou o secretário da Sema, Vincícius Miguel.
Semtran contribui com a ordem nas vias, proporcionando segurança para as equipes que realizam o serviço
As podas pela cidade também contam com o apoio da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade (Semtran), que contribui com a ordem nas vias, evitando transtornos e proporcionando segurança para as equipes que realizam o serviço, principalmente em ruas e avenidas movimentadas.
“Esse é um trabalho importante entre as secretarias, pois esse resíduo é um material que vai ser destinado ao produtor rural, que vai se transformar em adubo. Isso gera economia para os cofres públicos, retorno ambiental e retorno econômico para o produtor rural”, disse secretário da Semagric, Rodrigo Ribeiro.
A Prefeitura de Porto Velho segue atenta às necessidades da população e trabalha constantemente para manter a cidade mais segura, limpa e agradável para os moradores. Por isso a poda das árvores, é uma das principais ações que traz diversos benefícios para o bem-estar da população.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!