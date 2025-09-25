Prefeitura de Porto Velho realiza limpeza completa na Vila Nova de Teotônio

Publicada em 25/09/2025 às 16h10
A Vila Nova de Teotônio está passando por um verdadeiro mutirão de serviços de limpeza, realizado pela Prefeitura de Porto Velho por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra). A ação acontece nas ruas, áreas verdes e na tradicional prainha da comunidade, que em poucos dias será palco do Festival de Pesca, marcado para os próximos dias 27 e 28 de setembro.
Os trabalhos incluem roçagem, rastelagem, poda de árvores, recolhimento de entulhos e galhadas, tanto de forma manual quanto com o auxílio de maquinário. O objetivo é oferecer um ambiente mais limpo, organizado e seguro para os moradores e visitantes que devem comparecer em grande número ao evento.
A ação é considerada essencial não apenas para a valorização do espaço público, mas também para a preservação ambiental e a melhoria da qualidade de vida da comunidade local. A prainha, ponto central do festival, está recebendo atenção especial, já que será o espaço de maior concentração de famílias, pescadores e turistas durante os dois dias de programação.
Carlos Afonso, morador da localidade há 12 anos, destacou a diferença dessa mobilização em relação a outras iniciativas já realizadas. Segundo ele, desta vez o serviço está sendo feito de maneira completa e cuidadosa.
“A limpeza está sendo completa, bem-feita mesmo. A gente sempre esperava por isso, porque antes vinham, tiravam um lixo aqui, outro ali, e já iam embora. Agora estão realizando um trabalho caprichado e nós agradecemos muito por isso”, disse o Afonso.
O FESTIVAL
O Festival de Pesca da Vila Nova de Teotônio é um dos eventos mais aguardados pela comunidade e pela população de Porto Velho. Além da competição, a programação contará com atividades culturais e de lazer, atraindo público de diferentes regiões.
Com a preparação da área, a expectativa é que os visitantes encontrem um espaço limpo, acolhedor e propício para momentos de lazer em contato com a natureza, com resgate da pesca esportiva e incentivo à economia local.
A Prefeitura reforça que esse tipo de ação faz parte do calendário de cuidados preventivos e de valorização dos espaços públicos.
A limpeza e organização da vila não apenas preparam o espaço para o evento, mas também deixam um legado de melhoria na convivência urbana e no bem-estar da comunidade.
