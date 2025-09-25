Prefeitura de Porto Velho fortalece laços de humanidade com o serviço Família Acolhedora

Publicada em 25/09/2025 às 11h17
Crianças e adolescentes precisam de mais do que abrigo: precisam de um lar que ofereça carinho, proteção e esperança. Em Porto Velho, o serviço Família Acolhedora, mantido pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), é a oportunidade de transformar essa necessidade em realidade.
O serviço foi instituído no município em 2017. A família acolhedora não adota, ela recebe temporariamente uma criança ou adolescente até que a Justiça decida sobre o retorno à família de origem ou adoção definitiva. Durante esse período, a família se torna referência de cuidado, afeto e convivência saudável.
Mais do que um teto, oferece um espaço de paz, compreensão e valores, ajudando a criança ou adolescente a enxergar que o mundo pode ser diferente e cheio de oportunidades. É um exercício de solidariedade que fortalece laços de humanidade e cidadania.
QUEM PODE PARTICIPAR
Podem se candidatar pessoas maiores de 21 anos, que residam em Porto Velho, tenham condições adequadas de moradia e disponibilidade emocional para acolher. É importante ressaltar que os candidatos não podem estar inscritos no Cadastro Nacional de Adoção.
Antes de ingressar no programa, todos passam por avaliações e capacitação realizadas pela equipe da Semias, garantindo que o acolhimento seja feito de forma segura, responsável e respeitosa.
Os interessados devem procurar a sede da Semias, na avenida Pinheiro Machado, nº 1718, bairro São Cristóvão, de segunda a sexta-feira, ou entrar em contato pelo telefone/WhatsApp (69) 98473-6021. No local, a equipe técnica orienta sobre cada etapa da inscrição.
UM GESTO QUE MUDA DESTINOS
A secretária municipal de Inclusão e Assistência Social, Lucília Muniz de Queiroz, reforça que cada família que abre as portas de sua casa, abre também caminhos de esperança.
“Receber uma criança ou adolescente é oferecer mais do que abrigo material. É mostrar que o amor existe, que há pessoas dispostas a cuidar sem pedir nada em troca, a estender a mão no momento mais difícil. Esse gesto simples pode mudar para sempre a vida de quem é acolhido”, destacou.
O serviço Família Acolhedora é, acima de tudo, um convite ao amor em movimento. É a prova de que um lar pode resgatar sorrisos e devolver à infância o direito de sonhar. Em cada abraço dado, em cada palavra de carinho, nasce a certeza de que solidariedade é capaz de mudar destinos.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!