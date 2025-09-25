Prefeitura de Porto Velho disponibiliza ônibus para evento na Vila Nova de Teotônio

Publicada em 25/09/2025 às 16h33
No próximo fim de semana, sábado (27) e domingo (28), acontece o PVH Pesca Show, o maior festival de pesca esportiva da Amazônia. O evento irá atrair os amantes da modalidade e o público em geral, abrindo oficialmente a programação de aniversário de 111 anos da capital. Para a comodidade e segurança da população que deseja prestigiar o evento, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), em parceria com a Secretaria Municipal de Trânsito (Semtran) irá disponibilizar ônibus especial até a Vila Nova de Teotônio.
Os ônibus contarão com passagem gratuita e sairão em horários específicos, com concentração para a saída em frente ao clube Ferroviário, localizado na avenida Sete de Setembro. Por isso é importante que a população esteja atenta aos horários. Essa é mais uma iniciativa da Prefeitura de Porto Velho, por meio da Semtel, de garantir segurança e comodidade para os porto-velhenses durante o período de diversão.
PROGRAMAÇÃO DOS ÔNIBUS:
Sábado (27)
Partidas do Centro
09h
12h
16h
17h
Partidas da Vila Nova Teotônio
13h
15h
17h
20h
Domingo (28)
Partidas do Centro
09h
12h
13h
14h
Partidas da Vila Nova de Teotônio
13h
14h
17h
19h.
