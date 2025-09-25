Prefeitura de Porto Velho constrói ponte e garante acessibilidade a moradores do Costa e Silva

Publicada em 25/09/2025 às 16h19
Moradores do bairro Costa e Silva contavam, antes, com uma ponte bastante danificada, com várias madeiras deterioradas que comprometiam a travessia segura de quem vive na região. Mas a partir de agora, uma nova realidade começa a ser vista no local, através do trabalho da Prefeitura de Porto Velho.
A nova ponte, construída pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), utiliza materiais novos, dentro dos padrões ambientais necessários e, principalmente, garante segurança e qualidade de vida aos moradores.
A ponte vai facilitar o trajeto entre as ruas 21 de Maio e a Nunes Machado e possui 15 metros de comprimento e 1,35 de largura. Segundo o encarregado de campo da Seinfra, Francisco Civan, a obra está com cerca de 80% concluída e deve ser finalizada totalmente pelos próximos dias.
“A ponte foi construída com toras de madeiras resistentes e tábuas que garantem a durabilidade da estrutura. Faltam terminar alguns acabamentos da ponte, por exemplo, colocar alguns bloquetes de cimento para facilitar o acesso, pintura e arremates. Mas os moradores já podem passar pela estrutura”, disse Francisco Civan.
A secretaria também realizou o trabalho na área da ponte com uma mureta de contenção para que o aterro não desça até o leito do córrego, aterro nas bases na ponte, nova rede de drenagem, guarda-corpo para proteger pedestres e ciclistas, e ainda foi utilizadas manilhas de 600 milímetros.
As obras iniciaram em junho deste ano, a obra faz parte de um conjunto de investimentos em infraestrutura que visa promover o desenvolvimento local e garantir mobilidade e qualidade de vida à população da capital.
