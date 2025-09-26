Prefeitura de Nova Mamoré entrega duas novas ambulâncias para distritos

Publicada em 26/09/2025 às 14h55
A Prefeitura de Nova Mamoré reforçou a estrutura da saúde nos distritos com a entrega de duas novas ambulâncias. Na sexta-feira, 19, o distrito de Marechal Rondon recebeu um veículo, e na segunda-feira, 22, foi a vez da comunidade de Nova Dimensão ser contemplada.
As aquisições foram realizadas por meio de emenda parlamentar do deputado estadual Jean de Oliveira, garantindo mais segurança, rapidez e qualidade no atendimento às demandas de saúde da população local.
As novas ambulâncias irão atuar no transporte de pacientes, em situações de urgência e emergência, além de reforçar o apoio às unidades de saúde nos distritos, que enfrentam longas distâncias até a sede do município e hospitais de referência.
O prefeito Marcélio Brasileiro destacou a importância da entrega para os moradores.“Estamos trabalhando para que cada distrito tenha condições dignas de atendimento em saúde. Essas duas ambulâncias chegam para salvar vidas e dar mais tranquilidade às famílias de Marechal Rondon e Nova Dimensão.
Agradeço ao deputado Jean de Oliveira pela parceria e reafirmo o nosso compromisso de continuar investindo na saúde de toda a população de Nova Mamoré.”
